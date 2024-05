Tödliche Kollision: Prozess gegen mutmaßlichen Unfallfahrer

Am Straubinger Amtsgericht muss sich ab Donnerstag ein Mann wegen eines Unfalls verantworten, durch den im vergangenen Jahr zwei junge Menschen gestorben sind. Der Vorwurf lautet auf fahrlässige Tötung in zwei Fällen, fahrlässige Körperverletzung in zwei Fällen sowie Straßenverkehrsgefährdung.

Zwei Menschen sterben bei Unfall

Laut Staatsanwaltschaft soll der damals 25-Jährige in der Nacht zum 3. Juni 2023 betrunken mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein. Gegen 0.45 Uhr soll er dann auf einer Staatsstraße bei Mitterfels im Landkreis Straubing-Bogen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen sein, in dem vier junge Leute im Alter von 16 bis 18 Jahren saßen.

Ein junger Mann im Fond des Wagens starb noch an der Unfallstelle, die Beifahrerin einen Tag nach dem Unfall in einem Krankenhaus. Ihre Zwillingsschwester wurde schwer verletzt, sie erlitt – wie auch der ebenfalls schwer verletzte 18-jährige Fahrer – unter anderem zahlreiche Knochenbrüche.

Opfer-Angehörige sind Nebenkläger

Der Fall hatte auch überregional für Schlagzeilen gesorgt. Die Staatsanwaltschaft, die die Ansicht vertritt, dass der Unfall vermeidbar gewesen sei, erhob Ende Dezember 2023 Anklage gegen den jetzt Angeschuldigten, der selbst bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Ende Januar dieses Jahres ließ das Amtsgericht Straubing das Verfahren zu. Angehörige der Opfer sind laut Auskunft des Gerichts als Nebenkläger am Verfahren beteiligt.