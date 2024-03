Todeszone Landstraße: Tut der Staat genug?

"Muss erst einer tot sein?" Christine Heuser ist – wie auch viele andere Bürgerinnen und Bürger in Wernfeld, Unterfranken – mit ihrem Latein am Ende. Seit Jahren fordern die Menschen auf einem schwer einsehbaren Streckenabschnitt der B26 an der südlichen Ausfahrt von Wernfeld Tempo 70. Dort sind von rechts kommende Pkw, für die bisher regulär Tempo 100 gilt, erst spät zu sehen. Einige Beinahe-Unfälle habe es an der Stelle schon gegeben, im Jahr 2015 kollidiert ein Rollerfahrer mit einem Auto. Nachbarortschaften mit vergleichbaren Auffahrten verfügen bereits über Geschwindigkeitsbegrenzungen. Nur Wernfeld wird Tempo 70 nach wie vor verweigert. Warum?

"Muss erst einer tot sein?"

Damit Maßnahmen zur Verkehrssicherheit umgesetzt werden, muss ein bestimmtes Kriterium erfüllt sein: die sogenannte "Unfallhäufung". Das meint eine bestimmte Anzahl von Unfällen, Schwerverletzten oder Toten – gemessen in einem Zeitraum von drei Jahren. Die genaue Anzahl variiert je nach Straßenart.

Erst wenn sich Unfälle in einem bestimmten Straßenbereich häufen, wird eine Unfallkommission aktiv. Und diese wiederum entscheidet über geeignete verkehrsrechtliche Anordnungen, zu denen auch Sicherheitsmaßnahmen wie Schilder, Ampeln oder etwa Kreisverkehre gehören.

Ohne Unfallhäufung kein Schild

Für die Bürgerinnen und Bürger von Wernfeld bedeutet das: Es wird vorerst auch weiterhin kein Tempo 70-Schild aufgestellt werden – so makaber die Begründung auch klingen mag. Es lässt sich nach amtlichen Maßstäben keine Unfallhäufung feststellen. Der zuständigen Unfallkommission sind die Hände gebunden. Bisher ist zu wenig passiert. Und die Kollision des Rollers, bei der 2015 ein 72-Jähriger verletzt wurde, fließt schon nicht mehr in die Statistik mit ein. Der Unfall ist bereits mehr als drei Jahre her.

Auf Nachfrage von Kontrovers äußert sich auch die Bayerische Staatsregierung auf Grundlage der Straßenverkehrsordnung (StVO) in einer schriftlichen Erklärung:

"Beschränkungen oder Verbote des fließenden Verkehrs, zu denen auch Geschwindigkeitsbeschränkungen gehören, dürfen nach der bundeseinheitlichen StVO nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine erhebliche Gefahrenlage besteht. An der südlichen Ausfahrt von Wernfeld auf die B26 lässt sich hingegen kein relevantes Unfallgeschehen feststellen".