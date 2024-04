München: Radfahrerin von Lastwagen erfasst und tödlich verletzt

Eine Radfahrerin ist im Stadtteil Trudering-Riem in München von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, starb die 65-Jährige am Freitagnachmittag noch an der Unfallstelle.

Zusammenstoß beim Spurwechsel

Nach Angaben der Polizei waren sowohl die Frau als auch der 66-jährige Lkw-Fahrer am Freitag gegen 15 Uhr stadtauswärts auf der Kreillerstraße unterwegs. Zwischen den beiden Spuren liegt laut Polizei ein Fahrstreifen für Radfahrer, auf dem die Frau fuhr. Als der Lkw-Fahrer die Spuren wechselte, erfasste er die Radfahrerin. Die Kreillerstraße musste stadtauswärts für mehrere Stunden gesperrt werden. Laut Polizei kam es dadurch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei habe die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Es ist bereits der zweite tödliche Verkehrsunfall mit Lkw-Beteiligung im April in München. Am 16. April starb eine 83-jährige Fußgängerin, nachdem sie am Effnerplatz von einem Lkw erfasst worden war. Auch in diesem Fall ermittelt die Verkehrspolizei noch zum genauen Unfallhergang.