Todesfall Hanna in Aschau: Junger Mann wegen Mordes angeklagt

Rund sieben Monate nach der Tötung der Studentin Hanna im oberbayerischen Aschau im Chiemgau haben Ermittler Anklage gegen einen Verdächtigen erhoben. Ihm werde Mord an der zum Tatzeitpunkt im Oktober 23 Jahre alten Frau vorgeworfen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein der Deutschen Presse-Agentur in München am Donnerstag. Über die Zulassung der Anklage entscheide nun das Landgericht Traunstein.

Jogger erst als Zeuge befragt – und nun des Mordes beschuldigt

Der heranwachsende Beschuldigte war zunächst als Zeuge von den Ermittlern vernommen worden, weil er in der Tatnacht in der Nähe des Aschauer Clubs "Eiskeller" gejoggt war, in dem das spätere Opfer als Gast gewesen war.

Rund sechs Wochen nach der Tat nahm die Polizei den damals zwischen 18 und 21 Jahre alten Mann als Verdächtigen fest. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Keine Angaben zum Tathintergrund oder Motiv

Zu Hintergründen der Tat oder einem möglichen Motiv machte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag zunächst keine Angaben.

Umfangreiche Ermittlungen seit Oktober

Die "Soko Club" hatte im Fall Hanna umfangreich und aufwändig ermittelt, nachdem die Leiche der jungen Frau Anfang Oktober 2022 im Flüsschen Prien gefunden worden war. Da sie zuvor in der Disco "Eiskeller" gewesen war, wurden unter anderem fast 700 Besucher des Nachtclubs vernommen. Auch der Tatverdächtige war befragt worden. Er war als "Jogger" in der Tatnacht in der Nähe des Clubs gesehen worden.

Mit Informationen der dpa.