Tötungsdelikt Hanna: Junger Mann in Untersuchungshaft

Es waren Zeugenaussagen, die bei den Ermittlungen zur Festnahme eines Tatverdächtigen geführt haben, das sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd dem BR. Ihm zufolge ist der Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahre alt und stammt aus dem südlichen Landkreis Rosenheim. Er kam in Untersuchungshaft.

Dringende Verdachtsmomente

Der junge Mann wurde der Polizei zufolge am Freitag Nachmittag festgenommen, als er unterwegs war. Anschließend durchsuchten Ermittler seine Wohnung im südlichen Landkreis Rosenheim, mit welchem Ergebnis ist nicht bekannt. Am Abend wurde der Beschuldigte auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Zeugen brachten die Ermittler auf die Spur

Gegen ihn hatten sich nach Polizeiangaben in den letzten Tagen konkrete Verdachtsmomente ergeben. Grundlage dafür waren Hinweise von Zeugen, die von der Soko "Club" vernommen wurden. Ob es sich dabei um Besucher des Musikclubs in Aschau handelte, in dem das spätere Opfer Hanna zuletzt lebend gesehen wurde, ist nicht bekannt.

Unklar ist auch, ob der Verhaftete etwas mit der Holz-Armbanduhr zu tun hat, nach dessen Besitzer die Polizei gefahndet hatte, zuletzt öffentlichkeitswirksam in der Sendung Aktenzeichen "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Die auffällige Uhr war nur wenige Meter entfernt von einem Ring gefunden worden, den Hanna nachweislich in der Todesnacht getragen hatte. Nach der Ausstrahlung im ZDF am 9. November waren rund 90 Hinweise eingegangen. Auf die Spur des Tatverdächtigen kam die Soko "Club" aber nicht aufgrund dieser Hinweise, sondern unabhängig davon im Rahmen der nach wie vor durchgeführten Vernehmungen von Zeugen.

Ermittlungen laufen weiter

Mehrere hundert Gäste hatten in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, den Musikclub besucht. Die Polizei betont, dass für den jetzt in Untersuchungshaft sitzenden Tatverdächtige weiter die Unschuldsvermutung gilt. Die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Ablauf der Tatnacht, seien noch nicht abgeschlossen.

Nach Discobesuch vermisst

Die 23-jährige Studentin Hanna W. hatte in der Nacht zum 3. Oktober einen Musikclub in Aschau besucht und war danach nicht nach Hause gekommen. Ihre Leiche wurde am nächsten Morgen etwa zehn Kilometer flussabwärts in der Prien entdeckt. Die rechtsmedizinische Untersuchung ergab, dass sie gewaltsam getötet wurde. Zur Klärung des Tötungsdelikts ermittelt seitdem die 50-köpfige Sonderkommission "Club".