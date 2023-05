Vermisstes Mädchen aus Dasing: Gesuchter Mann meldet sich selbst

Die öffentliche Fahndung, mit Name und Foto des vermissten Mädchens aus Dasing, hatte Erfolg: Durch die bundesweite Berichterstattung und dem Hinweis, der gesuchte Mann könnte aus Hessen stammen, hat die örtliche Polizei das vermisste Mädchen am Dienstagabend (9.5.) gefunden. Der Mann, zu dem sie vier Tage zuvor am Bahnhof Dasing ins Auto gestiegen war, hat sich aufgrund der Medienberichte bei den Ermittlern gemeldet.

Kriminalpolizei Augsburg ermittelt weiter

Nach Auskunft von Polizeisprecher Markus Trieb in Augsburg ist aber noch offen, ob es sich bei dem Mann auch um die Internetbekanntschaft handelt, mit der sich die 14-Jährige verabredet hatte. Zu demjenigen hatte sie seit Wochen Kontakt, ohne dass die Eltern davon wussten.

Nach ersten Erkenntnissen, so die Augsburger Polizei, wurde das Mädchen nicht gezwungen, in den Ort in Hessen mitzukommen. Sie sei körperlich und psychisch offenbar in guter Verfassung, sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums. Das Mädchen befinde sich "derzeit in behördlicher Obhut", werde vom Jugendamt betreut.

Hinweise von Augenzeugen in Dasing waren hilfreich

Die Suche nach dem Mädchen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg fand viel Aufmerksamkeit, weil es eine sehr detaillierte Beschreibung des "Abholers" gab; so formuliert es die Polizei. Beigetragen haben dazu zahlreiche Aussagen von Augenzeugen, die das Mädchen und den Mann am Dasinger Bahnhof beobachtet hatten und sehr genau beschreiben konnten.

Polizeisprecher Trieb sagte auf BR-Anfrage, es habe keine Festnahme gegeben. Gemeinsam mit den Kollegen in Hessen prüfe die Kriminalpolizei Augsburg aber weiter, ob Straftaten vorliegen.

Polizei will über Gefahren im Internet aufklären

Nach dem glücklichen Ausgang der Vermisstensuche weist die Augsburger Polizei auf ihre bisherigen Aufklärungsbemühungen hin: So gebe es Verhaltenstipps zu "Gefahren im Internet" im Rahmen der Aktion "Kinder sicher im Netz".