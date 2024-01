Tirschenreuth: "Initiative Klinik retten" enttäuscht

Die von Notärzten gegründete "Initiative Klinik retten" hat sich am Dienstag mit der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach getroffen. Die Initiative setzt sich für den Erhalt der Krankenhäuser Tirschenreuth und Kemnath ein. Eine Umstrukturierung der Kliniken Nordoberpfalz sieht vor, dass das Krankenhaus Tirschenreuth zu einem ambulanten OP-Zentrum umgewandelt wird. Die Frauenklinik und die Chirurgie sollen zum 1. April 2024 von Tirschenreuth nach Weiden verlagert werden. Das bedeutet: Chirurgische Behandlungen mit anschließendem stationärem Aufenthalt, sowie die Gynäkologie und Geburtshilfe, soll es in Tirschenreuth zukünftig nicht mehr geben.

Medizinische Versorgung in der Region Notwendigkeit

Die "Initiative Klinik retten" fordert, dass sich in der Nordoberpfalz, dazu zählt der Landkreis Tirschenreuth und der Landkreis Neustadt an der Waldnaab, die medizinische Versorgung an der Notwendigkeit orientieren müsse. "Eine Basis-Grundversorgung muss stehen, bei Unfällen, bei Geburten, bei häufig vorkommenden Erkrankungen, wie akuten Gallen- oder Magenproblemen", so Notarzt Mathias Kalkum zum BR. Die Initiative wehrt sich dagegen, dass das Klinikum Weiden innerhalb des Klinikverbunds der einzige Schwerpunktversorger werden soll. Sie sehen durch die Umstrukturierung eine massive medizinische Unterversorgung der Bevölkerung auf dem Land. Wege von bis zu 40 Minuten ins nächste Krankenhaus seien - laut den Notärzten - nicht tragbar und wären für viele Bürger dann an der Tagesordnung.

Initiative sieht Freistaat in der Pflicht

Die Initiative fordert klare Zuständigkeiten zwischen Bund, Land und Kommune. Sie sieht den Freistaat bei der Krankenhausbedarfsplanung in der Pflicht. Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach hatte vor dem Treffen am Dienstagnachmittag mitgeteilt, dass sie auf eine dauerhaft tragfähige Lösung zwischen Träger und den Kommunen setzt. Es liege in der Verantwortung der Landkreise und der kreisfreien Städte sowie ihrer Krankenhausträger, über die Strukturen der Versorgung vor Ort und die konkreten Leistungen der Einrichtungen zu entscheiden.

Laut der Ministerin gibt es für den Freistaat keine Möglichkeit, einem Krankenhausträger gegenüber anzuordnen, Leistungen aufrechtzuerhalten, "solange die stationäre Versorgung in der Region auch ohne das wegfallende Angebot dieses Trägers in ausreichender Weise sichergestellt ist".

Bei dem Treffen waren neben den Notärzten auch der Tirschenreuther Landrat Roland Grillmeier (CSU), der Geschäftsführer der Kliniken Nordoberpfalz, Michael Hoffmann, ein Vertreter des Innenministeriums und der ärztliche Leiter der bayerischen Rettungsdienste mit vor Ort – außerdem der örtliche CSU-Landtagsabgeordnete Tobias Reiß.

Treffen mit Gesundheitsministerin für Initiative enttäuschend

Nach dem Treffen in München zeigt sich die "Initiative Klinik retten" in einer Mitteilung enttäuscht über die Gespräche. Bei dem Treffen hatte Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) nach Darstellung der Initiative bekräftigt, dass aus ihrer Sicht ausschließlich die kommunalen Träger der Kliniken Nordoberpfalz für die Struktur der Krankenhäuser verantwortlich seien. Sie als Ministerin dürfe "nach Recht und Gesetz" gar nicht eingreifen. Aus Sicht der "Initiative Klinik retten" werde damit von Seiten der Landesregierung keine Rücksicht auf gleiche Lebensbedingungen in ganz Bayern genommen. Die Initiatoren fühlen sich zudem in ihrer Auffassung bestätigt, dass die Umstrukturierung eine rein wirtschaftlich begründete Entscheidung der Kliniken Nordoberpfalz sei, die ebenso keine Rücksicht auf die Versorgung der Bevölkerung nehme.

Unmut über Klinik-Aus: Proteste in der Bevölkerung

In Tirschenreuth ist der Unmut in der Bevölkerung über das geplante Klinik-Aus groß: An einer Protestveranstaltung vor eineinhalb Wochen hatten knapp 5.000 Menschen teilgenommen – mehr als die Hälfte der Einwohnerzahl der Stadt.

Von den weiteren Beteiligten an dem Treffen in München liegt bislang noch keine Stellungnahme zu den Gesprächen vor.