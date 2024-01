Nachts keine Notaufnahme? Tausende protestieren in Tirschenreuth

Die "Initiative Klinik Retten" setzt sich am Sonntagnachmittag in Tirschenreuth mit einem Protestmarsch für den Erhalt der Kliniken im Landkreis Tirschenreuth ein. Die Initiatoren erwarten etwa 3.500 Menschen zu einem Schweigemarsch von der Notaufnahme des Krankenhauses Tirschenreuth zum Parkplatz am Fischhofpark.

Bei einer anschließenden Kundgebung sollen unter anderem die Initiatoren des Marsches und Landrat Roland Grillmeier (CSU) sprechen. Die Initiatoren des Protests stellen klar, dass der Protestmarsch friedlich, gewaltfrei und nicht aggressiv ablaufen soll. Es gehe um den Erhalt der Krankenhäuser und nicht "gegen etwas oder jemanden", sagte Notarzt Matthias Kalkum, einer der Initiatoren, dem BR.

"Krankenhäuser müssen wie die Feuerwehr einfach da sein"

"Wir sind der Meinung, dass da gerade etwas passiert, was nicht passieren darf", so Kalkum weiter. Eine medizinische Grundversorgung müsse im ländlichen Raum gegeben sein, dazu gehöre alles, was häufig behandelt werden müsse: beispielsweise Blinddarm-Beschwerden, Darmkrebs, Oberschenkelhalsbrüche, Herzinfarkte, Schlaganfälle und Knochenbrüche. Eine Notaufnahme, die Patienten nicht chirurgisch, kardiologisch oder internistisch weiterbehandeln kann und keine Intensivstation im Hintergrund habe, sei nicht handlungsfähig, so die Meinung der "Initiative Klinik Retten". "Bei den Krankenhäusern ist es ähnlich wie bei der Feuerwehr, da kommt es nicht drauf an, dass sei möglichst viele Brände löscht, sondern dass sie da ist", führte Initiator Kalkum aus.

Falle das Krankenhaus in Tirschenreuth als Akutversorger weg, dann sei für viele Menschen im Landkreis Tirschenreuth der Weg ins nächste Krankenhaus nach Weiden oder Marktredwitz mit über 30 Minuten Fahrzeit verbunden. Das sei nicht nur zu lange, es könne laut Kalkum auch Menschenleben kosten.

Pläne sehen Schließung der Notaufnahme in der Nacht vor

Hintergrund der Proteste sind die Umstrukturierungspläne der Kliniken Nordoberpfalz mit ihren Häusern in Weiden, Kemnath, Tirschenreuth und Erbendorf. Demnach soll die Chirurgie und die Frauenklinik von Tirschenreuth nach Weiden verlagert, die Geriatrie-Klinik in Erbendorf soll geschlossen und nach Tirschenreuth verlagert werden. Am Standort in Tirschenreuth soll der Fokus künftig auf ambulanten Operationen liegen. Das Leistungsspektrum des Krankenhauses Kemnath soll sich laut KNO AG im Jahr 2024 noch nicht ändern.

Die Notfallversorgung an den Krankenhäusern Kemnath und Tirschenreuth sind zukünftig dann tagsüber von 8 Uhr bis 20 Uhr vorgesehen – die Krankenhäuser verfügen über keine Notaufnahme in der Nacht. Die Notärzte der "Initiative Klinik retten" fordern, die Innere Abteilung am Krankenhaus Tirschenreuth vorerst nicht zu schließen und die Notaufnahme nachts weiterhin geöffnet zu lassen. Sie sehen den Freistaat in der Pflicht, sich um die Krankenhausbedarfsplanung in Bayern zu kümmern. Die Initiative hat Ende Januar einen Termin mit Gesundheitsministerin Judith Gerlach.

Mehr als 55.000 Menschen haben Petitionen unterschrieben

Der Protest hatte sich firmiert, als Ende November bekannt wurde, dass die Klinken Nordoberpfalz (KNO) AG Umstrukturierungen plant. In kurzer Zeit entstanden zwei Online-Petitionen "Verhindert die Schließung unserer Krankenhäuser!" auf change.org und "Nein zum Abbau des Krankenhauses Tirschenreuth" auf openpetition.de. Mittlerweile haben diese beiden Petitionen über 55.000 Unterschriften gesammelt und sich zu einer Petition formiert. Im Landkreis Tirschenreuth wohnen etwa 72.000 Menschen.