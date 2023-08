Teils heftige Gewitter in Bayern – Warnung vor Starkregen

In Bayern drohen teils schwere Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für Teile des Freistaats herausgegeben. Erwartet werden am Nachmittag und am Abend heftiger Starkregen, größere Hagelkörner und Sturmböen.

Örtlich heftiger Starkregen erwartet

Mit einem Tief gelange heiße und feuchte Luft subtropischen Ursprungs nach Bayern. Dabei ziehen einzelne schwere Gewitter von Südwest nach Nordost. Der DWD erwartet örtlich heftigen Starkregen mit bis zu 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit. Kleinräumig seien um die 80 Liter in wenigen Stunden nicht ausgeschlossen. Auch Hagel um drei Zentimeter Größe und Sturmböen mit bis zu 90 km/h können auftreten.

Mehrere Teile Bayerns betroffen

Besonders Oberbayern, Niederbayern, die Oberpfalz und Oberfranken sind im Laufe des Dienstags betroffen. Für welche Gebiete des Freistaats aktuell gewarnt wird, ist auf der DWD-Warnkarte zu sehen.

In der Grafik: Bayernkarte - Wetterwarnungen des DWD