Chance oder Risiko? Imker will klimatolerante Bienen züchten

Heiße Temperaturen sind Herausforderungen an die Biene

Am Fachzentrum für Bienen der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim erforscht Dr. Stefan Berg die Bienen der Zukunft. "Der Frühling kommt früher, die Winter werden kürzer und dafür braucht der Imker eine Biene, die stärker überwintert, also schon stärker aus dem Winter herauskommt, um mehr Bestäuber zur Verfügung zu haben", so Dr. Berg. Auch sei jetzt schon festzustellen, dass die Bienen aufgrund der vermehrt heißen Temperaturen und dem Mangel an Nektar und Pollen verstärkt Brutpausen im Sommer machen. In Zukunft brauche man Bienen, die "durchbrüten", so Dr. Berg.

Risiken der Verpaarung

Es birgt aber auch Risiken. Es geht um fremdes Genmaterial aus anderen Ländern, aus anderen Klimazonen. "Das eine Risiko ist, dass versteckte Eigenschaften mit übertragen werden, die wir gar nicht wollen von dieser Biene, und dass Krankheiten übertragen oder mitgebracht werden können", warnt Dr. Berg. Konkret: Die Bienen könnten eine höhere Stechlust entwickeln und aggressiver sein. Schließlich ist die Monticola Biene nicht an unsere Region angepasst, sondern an die Bergregionen Ostafrikas. "Von daher ist das durchaus ein zweischneidiges Schwert", so Dr. Berg.