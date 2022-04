Sturmbilanz: Zwei Verletzte und zahlreiche Einsätze

Mehrere Dutzend Einsätze und zwei Leichtverletzte - das ist die Bilanz des Sturms in der Oberpfalz. Wie die Polizei auf BR-Anfrage mitteilt, verzeichnete das Polizeipräsidium Oberpfalz seit Donnerstagvormittag insgesamt mehr als 50 wetterbedingte Einsätze.

Senioren von Wind zu Boden geworfen

In Aufhausen im Kreis Regensburg wurde ein älterer Herr, der sein Fahrrad schob, von einer Windböe erfasst und zu Boden gedrückt. Auch in Regensburg stürzte ein älterer Mensch aufgrund eines starken Windstoßes. Beide wurden allerdings nur leicht verletzt. 42 Mal wurden die Einsatzkräfte gerufen, weil Bäume über der Fahrbahn lagen. In Bodenwöhr im Landkreis Schwandorf lag ein Baum über den Bahnschienen.

Bäume über Bahnschienen und in Telefonleitung

In Neukirchen beim Heiligen Blut im Landkreis Cham fiel ein Baum in eine Telefonleitung. Ansonsten kam es laut Polizei noch zu kleineren Unfällen, unter anderem wurden Baustellenabsicherungen und Verkehrszeichen umgeweht. Es sei eine lebhafte Nacht für die Rettungskräfte gewesen, so ein Polizeisprecher zum BR. Ab Mitternacht hatte sich der Sturm aber weitgehend beruhigt.

Blechdach von Gebäude geweht

Auch in Niederbayern war es stürmisch: In Dingolfing hat der starke Wind am frühen Donnerstagabend ein Blechdach von einem Gebäude gelöst und auf einen angrenzenden Parkplatz geschleudert. Wie die Einsatzzentrale der Polizei Niederbayern am Freitagmorgen mitteilt, wurde zum Glück niemand verletzt. Die Geschäfte, die sich in dem Gewerbegebäude befinden, hatten zu dieser Zeit gegen 17.20 Uhr nämlich noch geöffnet. Das zehn mal zehn Meter große Teil fiel auf ein parkendes Auto. Der Sachschaden ist unbekannt. Die Feuerwehr musste anrücken und den Rest des losen Daches abtragen, beziehungsweise das Blechdach mit Sandsäcken sichern.

Bis zum Freitagmorgen gab es noch weitere, kleinere Sturmschäden in Niederbayern. Wie der Polizeisprecher berichtet, wehten Bauzäune um und Gegenstände gegen Autos. Eine Schadenssumme liegt noch nicht vor.