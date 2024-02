Streit um Flüchtlingsunterkünfte in oberbayerischen Gemeinden

Immer wieder gibt es in Bayern Diskussionen über geplante Flüchtlingsunterkünfte: So war in Rabenstein bei Zwiesel oder in Kelheim in der Oberpfalz der Widerstand der Anwohner groß. Aktuell gibt es in Oberbayern Streit. Zugespitzt hat sich die Situation nun in der Gemeinde Rott am Inn: Seit vier Monaten sieht man sich mit den Plänen des Landratsamtes Rosenheim konfrontiert, im Gewerbegebiet von Rott eine Erstaufnahmeeinrichtung für bis zu 500 Geflüchtete zu errichten. Die Gemeinde lehnte den Bauantrag des Landratsamtes nun ab. Zudem sprach sich der Gemeinderat dafür aus, notfalls gegen die Pläne des Landratsamtes zu klagen. Die Besucher im vollen Sitzungssaal quittierten dies am Montagabend mit Applaus.

"Nein" zur Unterkunft und "Nein" zum Kompromiss

Nicht nur der Bauantrag lag auf dem Tisch der Gemeinderäte, sondern auch ein Kompromissvorschlag seitens des Landratsamtes. Dieser hätte vorgesehen, eine Einrichtung auf Gemeindegrund für nur 250 geflüchtete Menschen zu errichten. Weil sich damit die Flüchtlingszahl halbiert und die Gemeinde mehr die Hand auf der Einrichtung gehabt hätte, erwogen einige Gemeinderäte diesem Alternativvorschlag zuzustimmen.

Letztendlich aber stimmte der Gemeinderat mit elf zu sechs Stimmen dagegen. Es sei besser, das vor Gericht "auszustreiten", meinte etwa ein Gemeinderat. Die Hoffnung, die dabei mitschwingt, ist offenbar, dass Rott am Ende gar keine Sammelunterkunft bekommt.

Landrat: "Chance auf gemeinschaftliche Einigung" vertan

Rosenheims Landrat Otto Lederer (CSU) bedauert das Ergebnis der Abstimmung: "Inmitten der aufgeheizten Diskussion um eine geplante Ankunftseinrichtung wurde damit eine Chance verpasst, die Wogen in Rott zu glätten." Durch die Ablehnung der Alternativlösung sei auch eine außergerichtliche Einigung verhindert worden, so der Landrat in einer Pressemitteilung.

Der Gemeinderat "hat von maximal 100 Geflüchteten gesprochen, die in Rott anstelle einer Ankunftseinrichtung dauerhaft untergebracht werden können. Dies reicht leider nicht, um unser erklärtes Ziel zu erreichen. Nämlich die seit fast einem Jahr belegten Turnhallen in Bruckmühl und Raubling wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zurückzuführen und damit Schüler, Eltern, Lehrer und Sportvereine zu entlasten", so Landrat Lederer.

Kapazitäten erschöpft und Finanzlage gefährdet - Rott will klagen

Rott am Inn stellt sich auf den Klageweg ein. Laut einem Münchner Anwalt, der die Gemeinde in dieser Sache berät, gebe es einige Punkte, die vor Gericht gegen eine geplante Sammelunterkunft im Rotter Gewerbegebiet sprechen könnten.

Die Rotter Kläranlage könne beispielsweise kein Abwasser mehr von 500 zusätzlichen Personen aufnehmen und reinigen. Zudem reiche die Kapazität der Trinkwasserbrunnen von Rott nicht mehr aus. Sollte die Sammelunterkunft kommen, könne die Gemeinde aus diesen Gründen auch nicht - wie geplant - Baugebiet im Ortsteil Mailing entwickeln. Weil die Gemeinde dort aber Grund verkaufen wollte, sei die Finanzlage der Gemeinde gefährdet. Das machte Bürgermeister Daniel Wendrock (SPD/Bürger für Rott) deutlich.

Mögliche Quecksilberbelastung in der Gewerbehalle

Ein weiterer Punkt: In der Gewerbehalle seien früher UV-Lampen hergestellt worden, auch unter Einsatz von Quecksilber. Anwalt Jürgen Greß hält es für nötig, eine mögliche Quecksilberbelastung zu untersuchen. Das Landratsamt versichert, bei einer nachgewiesenen Belastung keine Belegung vorzunehmen. Die Behörde stehe mit dem Eigentümer und dem Vorbesitzer der Halle bereits in Kontakt und es würden sicherheitshalber Schadstoffuntersuchungen in Auftrag gegeben. Vorbeifahrende 40-Tonner sieht der Anwalt ebenfalls als Argument gegen die geplante Einrichtung, vor allem wegen Lärm- und Schadstoffbelastung.

Wie aussichtsreich der Klageweg vor Gericht sein könnte, ließ der Anwalt offen. Das Gericht könne auch im Sinne des Landratsamtes urteilen, das sich gezwungen sieht, Unterkünfte für Menschen bereitzustellen, bevor diesen Obdachlosigkeit droht. Hier seien im Gesetz Notstandsregelungen verankert.

Proteste gegen Flüchtlingsunterkunft auch in Warngau

Ähnlich angespannt ist die Situation im Landkreis Miesbach. Bei einer Bürgerversammlung in der Gemeinde Warngau am Montagabend protestierten viele Einwohner teils scharf gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Der große Saal des Gasthofs zur Post war überfüllt, etwa 400 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen. Auch vor dem Gasthof war der Andrang groß. Etwa 500 Menschen standen dort, um die Redebeiträge über Lautsprecher zu verfolgen.

Anlass für die Versammlung waren die Pläne des Landratsamtes, in der Gemeinde mit 3.900 Einwohnern eine Asylunterkunft für maximal 504 Menschen einzurichten.