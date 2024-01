Geplante Flüchtlingsunterkunft in Rabenstein ist vom Tisch

Die geplante Unterkunft für Asylbewerber in einem 4-Sterne-Hotel im Dorf Rabenstein bei Zwiesel, gegen die es großen Widerstand aus der Bevölkerung gegeben hatte, ist vom Tisch. Das hat der Zwieseler Bürgermeister Karl-Heinz Eppinger (SPD) dem BR am Freitag bestätigt.

Liechtensteiner Investor ist abgesprungen

Die ursprünglichen Hotelbesitzer werden das Haus wieder als Hotel weiterführen, sagte Eppinger. Der Liechtensteiner Investor, der das Haus kaufen und zur Flüchtlingsunterkunft umwandeln wollte, habe es nun doch nicht erworben.

Der Investor hat den Antrag auf Nutzungsänderung, um das Hotel in eine Unterkunft für Geflüchtete umwandeln zu können, diese Woche tatsächlich zurück gezogen. Das hat eine Sprecherin des Landratsamts Regen dem BR bestätigt.

Hotelbesitzer: "Durften nichts sagen"

Die Besitzer des 4-Sterne-Hotels "Bavaria" wollen es schon ab Februar wieder als Hotel weiterführen. Das sagten Elisabeth und Ronny Reubel dem BR. "Wir wollen irgendwann zwar schon in Rente gehen, aber nun erst einmal nicht."

Das Ehepaar möchte jetzt auch klar stellen, wie die Verhandlungen mit dem Investor, der das Hotel kaufen wollte, gelaufen sind und warum man die ganze Zeit nichts zu den Protesten in der Bevölkerung gegen die Unterkunft gesagt hatte. "Wir wussten ja lange Zeit überhaupt nicht, dass der Investor dort eine Asylbewerberunterkunft plante. Es sei von verschiedenen Nutzungen die Rede gewesen, zum Beispiel von einer Senioren-Residenz.

Als man dann von den Plänen für eine Flüchtlingsunterkunft und einem Zehn-Jahresvertrag dafür mit der Regierung von Niederbayern erfahren hat, habe man schon einen Vorvertrag für den Kauf unterschrieben gehabt - mitsamt einer Stillschweigevereinbarung, "Wir durften also nichts mehr sagen", so das Ehepaar Reubel. Die Frist für diesen Vorvertrag sei nun zum Jahresende "endlich" abgelaufen und man habe sich dann gegen den Verkauf entschieden.

Bevölkerung in Rabenstein ist erleichtert

Im 650-Einwohner-Dorf Rabenstein, das mit einer Petition und mit Demos seit Monaten gegen die geplante Unterkunft gekämpft hatte, ist die Erleichterung in der Bevölkerung groß. Die Argumente gegen die Unterkunft für 140 Personen: Eine solche Unterkunft sei für ein so kleines Dorf zu groß. Außerdem fehle die restliche Infrastruktur dafür, zum Beispiel Läden und genügend Nahverkehrsverbindungen in die Stadt Zwiesel.

Der Zwieseler Bürgermeister Karl-Heinz Eppinger ist "froh über die Kehrtwende", wie er dem BR sagte, und auch froh, dass das Haus wieder als Hotel weiter geführt wird. Das sei für Zwiesel auch "touristisch ein Pluspunkt", so Eppinger wörtlich. Er teile die Meinung, dass eine solch große Unterkunft nicht in ein kleines Dorf gepasst hätte.

Erst einmal vom Tisch sind für den Bürgermeister auch mögliche Ersatz-Unterkünfte, nach denen man im Lauf des Streits um Rabenstein in der Stadt Zwiesel gesucht hatte. Das müsse man jetzt mit der Regierung von Niederbayern neu besprechen. "Aber das Thema Flüchtlingsunterbringung wird Zwiesel trotzdem weiter beschäftigen", sagte Eppinger. Davon gehe er aus.

Regierung bestätigt das Aus für die geplante Unterkunft

Die Regierung von Niederbayern hätte die Unterkunft für Asylbewerber in dem Hotel angemietet und als Gemeinschaftsunterkunft betrieben. So war es geplant. Sie braucht wegen des Zustroms an Geflüchteten mehr Unterkünfte. .

Zum Aus für Rabenstein gab es heute von der Regierung nur eine Bestätigung, dass sie vom Antragsteller über die Beendigung des Verfahrens informiert worden sei. "Das Hotel Bavaria im Zwieseler Ortsteil Rabenstein wird damit keine Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber", so eine Sprecherin der Regierung in einer ersten Antwort auf BR-Anfrage.