Britischer König Charles an Krebs erkrankt

Der britische König Charles III. ist an Krebs erkrankt. Das teilte der Buckingham-Palast am Montag mit. Der 75-jährige Monarch werde behandelt. Um welche Krebsart es sich handelt, wurde nicht mitgeteilt.

Palast: "Form von Krebs" nachgewiesen

Während seiner jüngsten Behandlung im Krankenhaus wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung sei ein weiteres Problem aufgefallen, hieß es in der Mitteilung. Die anschließenden diagnostischen Tests hätten eine "Form von Krebs" nachgewiesen.

Charles will Spekulationen vermeiden

Seine Majestät habe regelmäßige Behandlungen begonnen. Ärzte hätten ihm geraten, währenddessen keine öffentlichen Termine wahrzunehmen. Staatsgeschäfte werde er fortführen. Der König sei seinem medizinischen Team für das rasche Eingreifen dankbar, teilte der Palast weiter mit. Er sei guten Mutes, was seine Therapie angehe.

Charles habe sich entschieden, über seine Diagnose zu informieren, um Spekulationen zu vermeiden. Zudem hoffe er, dass es beim Verständnis für all diejenigen helfe, die weltweit von Krebs betroffen seien, hieß es in der Erklärung.

Eingriff wegen Prostatavergrößerung

Charles hatte sich am 26. Januar in der London Clinic einem Eingriff wegen einer gutartigen Prostatavergrößerung unterzogen. Erst am Sonntag zeigte er sich wieder der Öffentlichkeit. Das Staatsoberhaupt besuchte gemeinsam mit Ehefrau Königin Camilla einen Gottesdienst auf dem königlichen Anwesen Sandringham in Ostengland. Der 75-Jährige winkte zu den Fotografen herüber und lächelte.

König Charles (75) ist seit mehr als einem Jahr britischer Monarch.

Prinzessin Kate ebenfalls kürzlich im Krankenhaus

Auch Prinzessin Catherine - allgemein Kate genannt - hatte sich kürzlich in einer Londoner Privatklinik einer OP unterziehen müssen. Ende Januar wurde sie aus der Klinik entlassen. Sie wird voraussichtlich erst nach Ostern wieder öffentliche Termine wahrnehmen.