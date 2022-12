Statistisches Jahrbuch: Bayern kam glimpflich durchs Krisenjahr

Das Statistische Jahrbuch des Bayerischen Landesamts für Statistik ist ein dicker Wälzer. Auf über 700 Seiten bietet es Daten, Statistiken, Tabellen und Abbildungen aus allen Lebensbereichen des Freistaats für das Jahr 2022, teilt die Behörde mit. "Das Landesamt schafft mit den amtlichen Statistiken die Grundlagen für Planungen und Entscheidungen in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft," sagt der Präsident des Landesamtes, Thomas Gößl.

Höchste Inflation seit 50 Jahren

So steht in dem Jahrbuch etwa, dass im zweiten Quartal des Jahres 2022 in Bayern 7,78 Millionen Menschen erwerbstätig waren – ein Höchststand. Ähnlich sieht es bei den Zahlen zu Kitaplätzen in Bayern aus: Demnach wurden, Stand 1. März 2022, in den bayerischen Kindertageseinrichtungen fast 630.000 Kinder betreut. Das seien 31 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Und auch die Inflationsrate hat die Behörde im Blick: Im Oktober übertraf sie in Bayern mit 11 Prozent den bisher höchsten erfassten Wert aus den 1970-er Jahren. Damals lag die Inflation bei 8,2 Prozent.