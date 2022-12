Wann ist man in Bayern eigentlich reich?

Toni ist 24 Jahre alt und lebt im Landkreis Passau allein in einer Mietwohnung, in die sie nach ihrem Informatik-Studium gezogen ist. Monatlich verdient sie 4.100 Euro brutto. Auf ihrem Konto schlummern 15.000 Euro. In der Garage steht ein gebrauchter Kleinwagen. Toni, die hier als fiktives Beispiel für viele Menschen in Bayern steht, kann sich ein gutes Leben leisten, hat Geld fürs Kino und den jährlichen Ski-Urlaub – sich selbst würde sie nie als reich bezeichnen.

Dennoch sprechen statistisch gesehen einige Punkte dafür. "Wenn man die Menschen fragt, wann aus ihrer subjektiven Sicht jemand reich ist, hängt das stark vom eigenen Einkommen ab", erklärt Judith Niehues, Leiterin des Clusters Mikrodaten und Verteilung beim Institut der deutschen Wirtschaft. "Wir sehen, dass sich generell nur sehr wenige Menschen als reich bezeichnen würden."

Zunächst eine kleine Einschränkung: Anders als bei Armut, für die es verbindliche Kennwerte gibt, wird Reichtum nicht einheitlich definiert. Welche Menschen als reich gelten, hängt erstmal davon ab, wen man fragt. Das ist eben eine rein subjektive Beschreibung. Dann muss man unterscheiden zwischen Einkommens- und Vermögensreichtum.

Die "Top zehn Prozent" in Bayern

In amtlichen Statistiken gilt häufig als reich, wer das Doppelte des Medianeinkommens monatlich zur Verfügung hat. Der Median bezeichnet einen Wert, der genau in der Mitte einer Datenreihe liegt. Das Medianeinkommen ist das sogenannte mittlere Einkommen. 50 Prozent der Bevölkerung haben also ein größeres und 50 Prozent ein kleineres Einkommen. Bei Singles in Bayern entsprach diese Reichtumsdefinition – also das doppelte Medianeinkommen – 2019 einem monatlichen Nettoeinkommen von 4.500 Euro. Das ergeben Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft anhand des Sozio-Ökonomischen Panels.

Zu den reichsten zehn Prozent gehörten 2019 Singles in Bayern mit einem Einkommen ab 3.880 Euro netto pro Monat. "Das charmante an diesem Messwert ist, dass es eine statistische Kennzahl ist. Es entspricht aber nicht dem, was die meisten Menschen vor Augen haben, wenn man von Reichtum spricht." In der Vorstellung seien das eher Menschen mit Villen und Yachten, Menschen, die eigentlich nicht mehr arbeiten müssten, sagt Judith Niehues.

Höchste mittlere Gehälter in Erlangen

Das Einkommen setzt sich wiederum aus verschiedenen Einkünften zusammen. Dazu zählen beispielsweise Mieteinnahmen, Kapitalerträge oder das monatliche Entgelt. Ein Blick auf die Bruttogehälter: Im Bundesländervergleich lagen Personen, die in Bayern arbeiten, 2021 mit einem mittleren Bruttoentgelt von 3.663 Euro monatlich auf Platz fünf. Das höchste mittlere Bruttoentgelt von Vollzeitarbeitskräften gab es in Hamburg mit 3.962 Euro, das niedrigste – 2.785 Euro – in Mecklenburg-Vorpommern. Toni hat neben ihrem Gehalt keine weiteren Einkünfte. Mit ihrem monatlichen Bruttogehalt von 4.100 Euro zählt sie in Bayern zwar nicht zu den "Top-Zehn-Prozent", dennoch verdient sie in ihrem Job mehr als 50 Prozent der Menschen, die in Bayern arbeiten. Im Landkreis Passau, in dem sie wohnt, sieht es sogar noch besser aus.

Bereits im Bundesländervergleich wird deutlich: Gehalt ist nicht gleich Gehalt. Sogar innerhalb von Bayern gibt es große Unterschiede. Das höchste mittlere Gehalt bekommen Menschen, die in Erlangen arbeiten, gefolgt von Ingolstadt und München. Das niedrigste mittlere Gehalt wird im Landkreis Coburg verdient. "Wichtig ist aber, dass nur erwerbstätige Personen in die Entgeltstatistik fallen – also zumeist bereits Menschen mit überdurchschnittlichem Einkommen und keine Menschen im Ruhestand oder Menschen, die nicht erwerbstätig sind," sagt Niehues.