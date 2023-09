Söder weist Freie Wähler in die Schranken

Auf dem CSU-Parteitag in München hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder Hoffnungen der Freien Wähler auf eine Übernahme des Landwirtschaftsministeriums nach der Wahl zurückgewiesen. "Unser Koalitionspartner fordert mehr Macht", sagte Söder mit Blick auf Aussagen des Freie-Wähler-Vorsitzenden Hubert Aiwanger, seine Partei wolle das Landwirtschaftsministerium. "An die Landwirtschaft: keine Sorge. An die Freien Wähler, bei allem Respekt: keine Hoffnung!", rief Söder. "Die CSU wird das Landwirtschaftsministerium und Michaela Kaniber behalten."

Möglicherweise seien dem einen oder anderem die Umfragen zu sehr zu Kopf gestiegen, sagte Söder weiter. Sein dringender Rat sei, mehr Demut vor der Wahl und den Wählern zu haben.

Söder: Freie Wähler haben "null Einfluss auf deutsche Politik"

Zugleich betonte Söder, nur die CSU sei eine starke Stimme Bayerns in Berlin. Grüne, SPD und FDP im Freistaat seien "euphorische Ampelklatscher". "Die Freien Wähler, sie träumen von Berlin, sie haben aber null Einfluss auf die deutsche Politik." Völlig egal, wer in der Vergangenheit Koalitionspartner gewesen sei, "am Ende kommt es immer auf die CSU an".

Viel Raum nahm in Söders Rede Kritik an der Politik der Bundesregierung ein - in der Energie-, in der Wirtschafts-, Familien- und Gesundheitspolitik. Der CSU-Chef erneuerte seine Forderung nach einer Wende in der deutschen Migrationspolitik und einer "Integrationsgrenze".

