So kam es zur Versammlung der Corona-Kritiker in Nürnberg

Eigentlich sollte es am Sonntagmittag eine "bundesweite Großdemonstration" von der Gruppe "Querdenken Nürnberg" geben. Weil diese aber zuvor von den Behörden untersagt und das Verbot gerichtlich bestätigt wurde, zeigten etliche Polizeikräfte in der Nürnberger Innenstadt wahrnehmbar Präsenz, um das Verbot durchzusetzen.

Zwar waren immer wieder Anhänger der Querdenken-Szene in der Stadt unterwegs, diese hatten allerdings von vornherein ein anderes Ziel. BR-Recherchen zeigen, dass Aktivisten aus der Szene schon Tage vor der Versammlung am Sonntag auf die bereits Tage zuvor genehmigte Kundgebung am Sonntagnachmittag am Nürnberger Hauptmarkt mobilisierten, da die bundesweite "Großdemo" untersagt wurde.

Querdenker mobilisierten von Beginn an nach Nürnberg

In einer verbreiteten Mitteilung von "Querdenken Nürnberg" hieß es nach dem bestätigten Verbot der Großdemonstration, dass es in Wirklichkeit darum ginge, "regierungskritischen Protest" zu unterbinden. Gleichzeitig wiesen die Organisatoren aber darauf hin, dass "für Personen, die sich die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt Nürnberg ansehen", das Bewegen an der "frischen Luft und die Teilnahme an Versammlungen triftige Gründe zum Verlassen des Hauses nach dem Infektionsschutzgesetz sind".

Führende Aktivisten des Nürnberger Querdenker-Ablegers und Organisatoren der verbotenen "Großdemonstration" riefen daher schon Tage vorher zur Kundgebung auf den Hauptmarkt auf. Einer dieser Aufrufe wurde nach BR-Recherchen bereits am 1. Januar von rund 45.000 Menschen gesehen und etliche Male weiterverbreitet. Dass also hunderte Anhänger der Szene nach Nürnberg kommen würden, war vorhersehbar. Auch in der Vergangenheit wurden Auflagen bei Versammlungen von Maßnahmen-Kritikern in Bayern nicht eingehalten.

Versammlung mit bundesweiten Größen aus der Querdenker-Szene

BR-Recherchen zufolge waren führende Aktivisten von "Querdenken Nürnberg" fest in die Organisation der Kundgebung am Sonntagnachmittag eingebunden. In sämtlichen Chatgruppen der Querdenken-Szene wurde zuvor mit bundesweit bekannten Querdenker-Rednern geworben, darunter einem Polizeibeamten im Ruhestand, einem Querdenken-Anwalt und dem Moderator, der deutschlandweit Querdenken-Veranstaltungen moderiert.

Szene feiert Kundgebung als "tollen Erfolg"

Die Querdenken-Szene feiert die Versammlungen am vergangenen Sonntag nun als "tollen Erfolg". In Chatgruppen heißt es: "Wir fahren wieder nach Nürnberg. 3. Januar war ein toller Tag. Söder wir kommen wieder". Mittlerweile wird bundesweit zu zwei weiteren Versammlungen in Nürnberg mobilisiert, mehr als 60.000 Menschen hat der Aufruf bereits erreicht. Zudem wird seit Beginn der Pandemie in verschiedenen Chats der Szene die Nürnberger Privatadresse von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verbreitet – mit der Aufforderung: "Söder wir kommen".

Reichsbürger freut sich über "Start ins Kampfjahr"

Auch ein bundesweit bekannter und verurteilter Reichsbürger, der an der Versammlung am Hauptmarkt teilnahm, freute sich in einer internen Mitteilung über einen "fulminanten Start in das Kampfjahr 2021". Nach BR-Recherchen nehmen immer wieder Personen aus der rechtsextremen Szene an Versammlungen der Querdenker teil. Auch der bayerische Verfassungsschutz beobachtet einzelne Personen, die bei Querdenken-Veranstaltungen als Anmelder, Sprecher oder Redner fungieren. Diese würden aufgrund ihrer politischen Aktivitäten in der rechten Szene aber ohnehin beobachtet, so ein Sprecher des Geheimdienstes.