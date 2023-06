Schulbus kollidiert mit Holzlaster: Sieben Jugendliche verletzt

Am ersten Schultag nach den Pfingstferien endeten gleich zwei Schulbusfahrten mit einem Schrecken - - in Oberbayern gab es mehrere Verletzte, in Niederbayern dagegen hatte man Glück im Unglück. Am Montagnachmittag kollidierte auf der B23 bei Bad Bayersoien ein Kleinbus, in dem Berufsschüler saßen, mit einem Holzlaster. Sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren wurden verletzt. Am Montagmittag brannte ein Schulbus bei Neuschönau in Niederbayern vollständig aus. Er war auf dem Hinweg zur Schule und deshalb noch leer.

Busfahrer muss ausweichen und gerät auf die Gegenfahrbahn

Bei Bad Bayersoien wollte der Kleinbus-Fahrer einem 79-Jährigen aus dem Kreis Siegen ausweichen. Der hatte laut Polizei den Bus nicht gesehen und ihm die Vorfahrt genommen. Durch das Ausweichmanöver kam der Kleinbus auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen entgegenkommenden Holzlaster. Der 50-jährige Fahrer des Sattelzuges leitete eine Vollbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber auch nicht mehr verhindern. Die Schulbusfront wurde massiv eingedrückt.

B23 stundenlang gesperrt - kompliziertes Abschleppen

Die Jugendlichen im Kleinbus wurden leicht bis mittelschwer verletzt; sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Mehrere Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber und Feuerwehrkräfte waren im Einsatz. Die Bundesstraße B23 musste mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Der Holzlaster musste erst entladen werden, bevor er abgeschleppt werden konnte.

Niederbayern: Leerer Schulbus brennt aus

Am Montagmittag ist nahe Grafenau in Niederbayern ein leerer Schulbus ausgebrannt. Der Busfahrer war mit dem Fahrzeug unterwegs von Riedlhütte zur Grundschule Neuschönau, wie die Polizei berichtet. Dort sollten Schulkinder einsteigen. Unterwegs habe der Fahrer bemerkt, dass am Heck des Busses Rauch aufstieg. Der Mann habe vergeblich versucht, den sich entwickelnden Brand mit einem Feuerlöscher einzudämmen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 60.000 Euro.