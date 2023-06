Italiens Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist tot

Über viele Jahrzehnte hat Silvio Berlusconi Italien geprägt - und dem Land unter anderem den politischen Populismus und das Privatfernsehen gebracht. Als TV-Unternehmer wurde der gebürtige Mailänder bekannt und reich. Nun ist der 86-Jährige, der an Leukämie litt, im Mailänder Krankenhaus San Raffaele gestorben. Zuerst berichtete die italienische Zeitung "Corriere della Sera" darüber. Ein Nachruf.

Als Bauunternehmer zum Millionär

Zum Medienmogul ist Berlusconi mehr durch Zufall geworden, seine ersten Millionen verdiente er als Bauunternehmer. "Für mich war klar, dass ich nicht als Angestellter für jemand anderen arbeiten, sondern selbständig sein wollte. Ich wollte Unternehmer werden – und in der Zeit gab es den Bauboom", erklärte er einmal.

Ende der 1960er Jahre baute Berlusconi ein Wohnviertel im Norden Mailands. Um den Kauf der Immobilien anzukurbeln, bot er ein Stadtteilfernsehen an. Später war dieses für ihn ein Sprungbrett, um in den neuen privaten TV-Markt in Italien einzusteigen - den er schnell dominierte. Berlusconi wurde zu einem der wohlhabendsten Männer des Landes. Außer Fernsehsendern und Zeitungen gehörten ihm Banken, Supermärkte, Versicherungskonzerne und der Fußballclub AC Mailand, den er für einige Jahre zum erfolgreichsten Europas machte.

Wahlkampf wie in den USA: Berlusconi nutzt seine Sender

1993 dann Berlusconis Einstieg in die Politik - mit Worten, die in Erinnerung blieben: "Italien ist das Land, das ich liebe. Hier habe ich meine Wurzeln, meine Hoffnungen und meine Horizonte." Die jahrzehntelang regierende christdemokratische Partei war Anfang der 1990er Jahre in Folge eines Korruptionsskandals zerbrochen. Berlusconi gründete "Forza Italia" und kandidierte als Ministerpräsident. Seine Fernsehsender nutzte der Multi-Milliardär für politische Werbung und machte Wahlkampf im Stil US-amerikanischer Parteien - inklusive einer selbst komponierten Parteihymne.

Berlusconi gewann die Wahl 1994 und wurde zum ersten Mal Ministerpräsident. Er beteiligte Lega und die ehemaligen Neofaschisten der Alleanza Nazionale an der Regierung. "Die anderen Parteien hatten Lega und Faschismus nie erlaubt, an die Regierung zu kommen. Wir haben sie 1994 reingeholt", sagte Berlusconi.

Zehn Jahre Ministerpräsident - und immer wieder Schlagzeilen

Berlusconi enttabuisierte damals die extreme Rechte im Land, er machte 2008 auch die spätere Regierungschefin Giorgia Meloni zu seiner Jugendministerin.

Viermal ist Berlusconi Ministerpräsident gewesen, insgesamt fast zehn Jahre – so lange wie kein anderer in Italien seit Kriegsende. Immer wieder sorgte Berlusconi in dieser Zeit für Schlagzeilen, unter anderem als er 2003 den Sozialdemokraten Martin Schulz im Europaparlament für die Rolle eines KZ-Aufsehers empfahl.

30 Verfahren, einmal rechtskräftig verurteilt: Sozialdienst als Strafe

Mehrfach stand Berlusconi vor Gericht. International für Aufsehen sorgten die Verfahren zu erotischen Festen, den sogenannten Bunga-Bunga-Partys. Berlusconi beklagte, die italienische Justiz verfolge ihn aus politischen Gründen. "Die faktische Souveränität in diesem Land liegt nicht mehr beim Parlament, sondern sie gehört den linken Staatsanwälten und Richtern", so Berlusconi.

In fast allen Prozessen gewann Berlusconi – weil er gute Anwälte hatte, von maßgeschneiderten Gesetzen profitierte, häufig aber auch, weil es seinen Anklägern am Ende an Beweisen fehlte. In über 30 Verfahren ist Berlusconi ein Mal rechtskräftig verurteilt worden, 2013 wegen Steuerhinterziehung. Als Strafe musste der einst mächtigste Mann des Landes Sozialdienst in einem Altersheim leisten.

Wahlsieg als Teil der Rechtskoalition um Meloni

Danach war Berlusconi wieder als Chef der Forza Italia politisch aktiv. Anfang 2022 bemühte er sich vergeblich um das Amt des Staatspräsidenten. Einige Monate später aber gehörte Berlusconi als Teil der Rechtskoalition um Giorgia Meloni zu den Wahlsiegern und zog wieder in den Senat ein. Zuletzt berichteten italienische Medien immer wieder über Krankenhausaufenthalte des Politikers.

Mit Informationen von Reuters und AFP