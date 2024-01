Schon viermal: Unbekannte verstreuen Stecknadeln auf Spielplatz

Bereits zum vierten Mal sind auf einem Spielplatz in Stein bei Nürnberg im Landkreis Fürth mehrere Hundert Stecknadeln gefunden worden. Die Nadeln wurden dort offenbar mutwillig verstreut. Wie die Polizei mitteilt, hatte im aktuellen Fall eine Mutter mit ihrem Kind am Silvestermorgen die Stecknadeln entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Beamten ließen den Spielplatz vorsorglich absperren.

Schon vor drei Jahren Nadeln auf Spielplatz

Der erste Vorfall dieser Art auf dem Spielplatz in der Deutenbacher Straße in Stein liegt bereits drei Jahre zurück. Vor etwa einem Jahr wurden auf demselben Spielplatz erneut Stecknadeln gefunden. Damals ließ die Stadt Stein den gesamten Sand austauschen. Nun gab es zwei Vorfälle innerhalb kurzer Zeit: am 8. November 2023 und eben an Silvester. Wer dahinterstecken könnte, ist unklar.

Bauhof durchkämmt Spielplatz mit Sonden und Rechen

Mitarbeitende des Steiner Bauhofes suchten heute den Spielplatz mit Sonden ab und fanden bis jetzt mehrere Hundert Stecknadeln – deutlich mehr als im November. Mit Rechen, an denen sich Magneten befinden, werden diese entfernt. Ausgetauscht wird der Sand diesmal nicht – aus Kostengründen. Die Kosten beliefen sich jedes Mal auf 5.000 bis 6.000 Euro, sagte ein Sprecher der Stadt Stein zu BR24. Eltern könnten aber sicher sein, dass der Spielplatz wieder komplett metallfrei sein werde. Vermutlich wird er Ende der Woche wieder geöffnet.

Polizei steht vor Rätsel

Wer die Nadeln auf dem Spielplatz verstreut haben könnte, gibt der Polizei Rätsel auf. Einen Tatverdächtigen haben die Beamten bisher nicht. Auch ein Motiv ist nicht erkennbar. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung ein. Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Personen auf dem Spielplatz beobachtet haben. Erreichbar ist die zuständige Polizeiinspektion Stein unter der Telefonnummer 0911 - 9678240.