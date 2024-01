Ulm: 15-Jährige stirbt nach Würgeangriff

Am Montag ist eine 15-jährige Jugendliche an den Folgen eines Würgeangriffes gestorben. Seit vergangenem Mittwoch lag sie im Krankenhaus. Die Tat hatte sich allem Anschein nach in einem Waldstück im Ulmer Stadtteil Wiblingen ereignet. Dorthin jedenfalls rief der 15-jährige mutmaßliche Täter die Polizei, mit der Nachricht, dass er soeben seine Freundin erwürgt habe.

Opfer konnte zunächst wiederbelebt werden

Die Polizei rückte sofort mit einer großen Zahl an Einsatzkräften an und fand das Mädchen leblos in dem Waldstück. Wiederbelebungsmaßnahmen waren zunächst erfolgreich, sodass das Mädchen stabilisiert ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Zwei Tage später aber bezeichneten Polizei und Staatsanwaltschaft ihren Zustand in einer Pressemitteilung als "äußerst kritisch".

Täter sitzt in Haft – Motiv unklar

Der mutmaßliche Täter ließ sich noch in der Nacht nahe dem Tatort widerstandslos festnehmen. Inzwischen liegt ein Haftbefehl gegen ihn vor und er sitzt in Untersuchungshaft. Über ein Motiv oder den Tathergang gibt es bislang keine veröffentlichten Erkenntnisse.

Unklar ist laut Informationen der Polizei vom Freitag auch, ob die Jugendlichen sich in dem Waldstück getroffen haben oder erst gemeinsam dorthin gegangen sind. Das Umfeld der beiden sollte befragt werden, Handys würden ausgewertet. Laut einem Polizeisprecher gibt es frühestens am Dienstag weitere Informationen.

Mit Informationen der dpa