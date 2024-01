Starkes Erdbeben in Japan löst Tsunami aus

Ein starkes Erdbeben hat weite Gebiete Japans entlang der Küste des Japan-Meeres erschüttert und eine Warnung vor einem Tsunami ausgelöst. Die nationale meteorologische Behörde warnte am Montag vor einem drei Meter hohen Tsunami. Besonders betroffen war die Präfektur Ishikawa. Dort könne ein Tsunami von bis zu fünf Metern auf die Küste treffen, hieß es.

Epizentrum in Japans Region Noto

Die Erschütterung von 16.10 Uhr (8.10 MEZ) hatte nach vorläufigen Angaben eine Stärke von 7,6, die US-Erdbebenwarte USGS spricht von 7,5. Davor und danach wurde eine Reihe von Erdbeben im Abstand von nur wenigen Minuten verzeichnet. Das im US-Bundesstaat Hawaii ansässige Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) erklärte, dass in einem Umkreis von 300 Kilometern um das Epizentrum des Bebens gefährliche Tsunami-Flutwellen möglich seien.

Das Epizentrum lag nach Angaben der Wetterbehörde in der Region Noto in geringer Tiefe. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender NHK TV warnte, dass die Wellen bis zu fünf Meter hoch sein könnten. Die Menschen wurden aufgefordert, so schnell wie möglich in höher gelegenes Gelände oder auf Häuserdächer zu fliehen.

Strom und Flüge ausgefallen, aber keine Kernkraftwerke betroffen

In mehr als 36.000 Haushalten fiel laut dem Energieversorger Hokuriku Electric Power der Strom aus, außerdem melden einige Netzbetreiber den Ausfall von Telefon- und Internetverbindungen. Wie japanische Fernsehsender am Montagabend (Ortszeit) berichteten, stürzten mehrere Häuser in den betroffenen Regionen an der Küste des Japan-Meeres ein. Einzelne Straßen und Parkplätze wurden aufgerissen, in einer Fabrik brach ein Feuer aus. Berichte über Verletzte lagen jedoch zunächst nicht vor.

Die japanische Fluglinie ANA leitete vier Flüge nach Toyama and Ishikawa um, der Konkurrent Japan Airlines strich die meisten Flüge nach Niigata und Ishikawa für den Rest des Tages. Der Betrieb von Hochgeschwindigkeitszügen wurde vorübergehend gestoppt. Auch im Raum der Hauptstadt Tokio gerieten Gebäude ins Schwanken. Die Regierung richtete einen Krisenstab ein.

Regierungssprecher Yoshimasa Hayashi sagte, die Atomkraftwerke in der Region hätten keine Unregelmäßigkeiten gemeldet. Die japanische Atomaufsicht bestätigte das. Fünf Kraftwerke am japanischen Meer seien in Betrieb, eines in Ishikawa nahe beim Epizentrum des Bebens sei schon vorher für Wartungsarbeiten abgeschaltet worden.

Regierungssprecher: "Jede Minute zählt"

Für die Menschen in den Küstengebieten sei es währenddessen besonders wichtig, sich vor dem herannahenden Tsunami in Sicherheit zu bringen. "Jede Minute zählt. Bitte begeben Sie sich sofort in ein sicheres Gebiet", sagte Regierungssprecher Hayashi. Laut dem Fernsehsender NKW haben bereits mehrere kleine Tsunamiwellen die Küste erreichte, die japanische Meteorologiebeöhrde hat das ebenfalls bestätigt.

Zuvor waren die Bewohner in Durchsagen in den japanischen Rundfunksendern aufgerufen worden, sich zu ihrem Schutz sofort in höher gelegene Gebiete zu begeben. Tsunami-Warnungen wurden auch für die Küstengebiete der Präfekturen Yamagata, Niigata, Toyama, Fukui und Hyogo ausgegeben.

Tsunami-Warnungen auch für russische Küste

Russland hat nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Tass Tsunami-Warnungen für die Städte Wladiwostok und Nachodka im Osten des Landes herausgegeben. Auch an der Westküste der russischen Insel Sachalin wurden Tsunamis befürchtet, evakuiert wurde allerdings nicht. Das russische Katastrophenschutzministerium rief die rund 445.000 Einwohner der nordwestlich von Japan gelegenen Insel Sachalin auf, sie sollten "ruhig bleiben". In Wladiwostok waren die Fischer dazu aufgerufen, sicherheitshalber in den Hafen zurückzukehren.

Erinnerungen an Fukushima-Katastrophe 2011

Im Vergleich zur Tsunami-Katastrophe im März 2011 fielen die Flutwellen diesmal deutlich geringer aus. Damals hatte ein Seebeben der Stärke 9 einen gewaltigen Tsunami ausgelöst, der weite Gebiete im Nordosten des Archipels verwüstete und rund 20.000 Menschen in den Tod riss. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi kam es zum Super-Gau. Japan ist eines der von Beben am stärksten gefährdeten Länder der Welt.

Erdbeben-Warnung für die kommenden Tage

Für die kommenden Tage warnte die Regierung vor neuen Erdstößen in den Präfekturen Ishikawa, Niigata, Nagano und Toyama. Besondere Wachsamkeit sei in den kommenden zwei bis drei Tagen nötig. In den betroffenen Gebieten sei auch das Risiko von Feuersbrünsten und Erdrutschen erhöht. Seit dem Neujahrsmorgen sei ein Erdstoß mit einer Stärke von sieben auf der japanischen Skala und drei Stöße mit Stärke fünf registriert worden, erklärte die meteorologische Agentur des Landes.