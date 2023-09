Paradies für Kinder: 50 Jahre Bauspielplatz in Nürnberg

Hochhäuser und einige Reihenhäuser und mitten drin eine grüne Oase: der Bauspielplatz in Langwasser, bekannt seit 50 Jahren als Baui. Hier sitzen Mila und Maria, acht und zwölf Jahre alt, heute in der Werkzeugausgabe. Das ist eine Holzhütte am Eingang des Baui. Dort können sich die Besucher mit Arbeitsgeräten ausstatten. Hammer, Sägen, Nagelkisten und vieles mehr liegen in den Regalen - bereit zum Ausleihen. Wer sich etwas holt, trägt seinen Namen bei Mila und Maria in eine Liste ein. "Wir sagen immer den Kindern oder den Erwachsenen, dass sie wenn Sie es nicht mehr brauchen, zurückbringen sollen und wir streichen es dann von der Liste und dann kommen die Sachen meistens wieder an,“ erklärt Maria.

Bauen mit Naturmaterialien

Mila und Maria sind oft am Bauspielplatz in Nürnberg-Langwasser. Genau wie der sechsjährige Michael, der gerade an der Werkzeugausgabe einen Hammer ausleiht. Er ist regelmäßig mit seiner Mutter hier.

"Der Baui macht mir voll Spaß, weil hier kann man bauen, Häuser bauen, Figuren. Ich war gestern hier, also ich komm viele Tage hierher." Michael, sechs Jahre

Hämmern, sägen, bauen, aber auch gärtnern oder Tiere versorgen - all das geht am Bauspielplatz in Langwasser. Auf einer Fläche von 3.200 Quadratmetern dürfen sich Kinder draußen austoben und in Eigeninitiative werkeln und wild spielen. Zwischen alten Bäumen stehen selbstgezimmerte, bunt angemalte Holzhütten, kleine Bauwagen und Spielhäuser. Es gibt eine Theaterbühne, einen überdachten Mattenraum zum Toben, ein Backhäuschen und ein Gebäude mit Küche, Spielbereich und Terrasse, wenn es mal regnet.

Fast alles sei ganz bewusst aus Holz gebaut, erklärt Erzieher Roland Richter, der den Bauspielplatz seit zweieinhalb Jahren leitet: "Bis auf unser Backhäuschen, was gleich am Eingang ist, wird bei uns hauptsächlich mit dem Baustoff Holz gearbeitet. Also auch die Kinder arbeiten mit Holz. Es ist ein nachhaltiger Werkstoff. Wir kaufen den bei der Zimmerei, verwerten den im Hüttenbau oder Kleinbaubereich."

Und wenn eine Hütte abgerissen wird, weil sie morsch ist, dann wird sie mit den Kindern zerlegt und das Holz für ein Lagerfeuer im Winter hergenommen oder der Pizzaofen damit angeschürt und so das Altholz weiterverwertet, erklärt Richter.

Feste Öffnungszeiten und pädagogisches Personal

Durchschnittlich kommen 30 Kinder täglich zum Bauspielplatz in Langwasser. Der Baui, wie der Spielplatz abgekürzt heißt, wird von der Elterninitiative Bauspielplatz Langwasser betrieben. Mit finanzieller und personeller Unterstützung durch die Stadt Nürnberg. Er ist eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Es gibt feste Öffnungszeiten. Ein öffentlicher Spielplatz - aber pädagogisch angeleitet. Zwischen sechs und zwölf Jahre sind die meisten Kinder alt. Und auch ihre Eltern sind willkommen. Sie bekommen – wenn nötig – Hilfe bei Behördenanträgen und schätzen den Baui als sozialen Treffpunkt, wichtigen Lernort und Spieloase im Viertel.

"Die Kinder genießen das hier sehr, weil sie hier einfach frei toben können, sich ausprobieren können. Und sie können auch ein bisschen die Natur kennenlernen. (...) Das hat man in der Stadt relativ selten, dass die Kinder Berührungspunkte mit der Natur bekommen.“ Mutter von Michael