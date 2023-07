Schnellverfahren gegen Klimaaktivisten: So ist die Rechtslage

In Bamberg sind am Donnerstag fünf Klimaaktivisten in einem beschleunigten Verfahren am Amtsgericht wegen Nötigung verurteilt worden. Laut dem leitenden Oberstaatsanwalt Bernhard Lieb sieht die Strafprozessordnung solche beschleunigten Verfahren bei einfach gelagerten Sachverhalten vor.

Schnellverfahren "geeignet" für Prozesse gegen Klimakleber

Da auch bei den Klimaklebern der Sachverhalt in der Regel unstrittig sei und es keiner größeren Beweisaufnahme bedürfe, hält Bernhard Lieb beschleunigte Verfahren im Falle der Straßenblockaden durch Klimaaktivisten für "geeignet". Auch im Bereich der Kleinkriminalität, etwa bei Ladendiebstählen, werde ein beschleunigtes Verfahren häufig angewandt.

Dirk Lammer vom "Deutschen Anwaltverein" – Berufsverband der Rechtsanwälte in Deutschland – bestätigt, dass die Strafprozessordnung diese Form der Verfahren vorsieht und dass es sich bei den Klimablockaden um einfache und unstrittige Sachverhalte handelt.

Beschleunigte Prozesse oft ohne Anwalt

Ursprünglich seien die beschleunigten Verfahren mit einer mündlichen Anklage vor allem bei Ladendieben angewendet worden, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Dadurch ließen sich lange Zeiten in Untersuchungshaft vermeiden. Ein Nachteil für die Betroffenen könne sein, dass es ihnen durch die Kürze der Zeit schwerer fällt, einen Anwalt zu finden. Tatsächlich fänden viele beschleunigte Verfahren ohne anwaltliche Vertretung statt, so Lammer. Außerdem habe das Gericht in den beschleunigten Verfahren "weitergehende Ablehnungsgründe" für Beweisanträge.

Die Angeklagten können aber Berufung einlegen und dann würde sich ein normales Verfahren anschließen. Tatsächlich sei aber die Rechtsprechung eindeutig. Wenn sich Klimaaktivisten auf der Straße festkleben, werde das juristisch spätestens in der nächsten höheren Instanz als Nötigung gewertet.

Klima-Protest in Bamberg: Straße drei Stunden blockiert

Am Mittwochnachmittag hatten Klimaaktivisten der "Letzten Generation" die Markusstraße in der Bamberger Innenstadt blockiert. Erst gegen 20 Uhr konnte die Polizei die Einbahnstraße für den Verkehr wieder frei geben, weil es entsprechend lange dauerte, die Aktivisten von der Straße zu lösen.