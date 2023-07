Am Tag danach: Klimaaktivisten im Schnellverfahren verurteilt

Im Rahmen des Protests war es laut Polizei zu einem Übergriff eines Verkehrseilnehmers gegen die Aktivisten der "Letzten Generation" gekommen. So soll eine Person versucht haben, Flüssigkeit aus einer Flasche auf die Aktivisten zu schütten. Die Polizei ermittelt.

Vielerorts Prozesse gegen Klimaaktivsten

In Bayern kam es in den vergangenen Wochen vielerorts zu Prozessen gegen Klimaaktivisten. Während in Bayreuth zuletzt Geldstrafen verhängt wurden, müssen nach einem Urteil in Kempten vier Klimaaktivisten ins Gefängnis.

Die Mitglieder der "Letzten Generation" fordern unter anderem ein Tempolimit auf Autobahnen und die Einberufung eines Gesellschaftsrates. Sie begründen ihren Protest damit, dass die Bundesregierung nicht genug Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe ergreife. Sie würden daher keinen anderen Weg sehen, "als den Alltag friedlich zu unterbrechen und die Gesellschaft zu alarmieren".