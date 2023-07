ARD-DeutschlandTrend: AfD erreicht neuen Höchstwert

Unterschiedliche Entwicklung der Umfragewerte seit der Bundestagswahl

Als die Ampel-Regierung im Dezember 2021 ihre Arbeit aufgenommen hat, war die SPD stärkste Kraft mit 25 Prozent, die Grünen lagen bei 16 Prozent und die FDP bei 12 Prozent. Die Werte von SPD und Grünen gingen mit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine nach oben - wobei die SPD ab April 2022 (24 Prozent) kontinuierlich sank und sich in diesem Jahr immer zwischen 18 und 20 Prozent befand. Dies ist deutlich schlechter als ihr Wahlergebnis, das bei der Bundestagswahl im September 2021 bei 25,7 Prozent lag.

Die Grünen erlebten ihr Hoch in den Umfragen im Sommer 2022, als sie 23 Prozent erreichten und zweitstärkste Kraft waren. Für die Grünen ging es dann im Herbst bergab, im Januar 2023 waren sie noch bei 19 Prozent, jetzt stehen sie mit 14 Prozent etwas schlechter als bei der Bundestagswahl 2021 (14,8 Prozent). Für die FDP ging es nach dem Start der Regierung schnell bergab, im Dezember 2022 lag sie dann bei 6 Prozent. Im Februar 2023 scheiterte die FDP in Berlin an der Fünf-Prozent-Hürde und zog nicht ins Abgeordnetenhaus ein, seitdem bemüht sich die Partei, ihre Positionen auch innerhalb der Ampel-Regierung stärker durchzusetzen. Aktuell liegt sie mit 7 Prozent deutlich unter ihrem Wahlergebnis von 2021 (11,5 Prozent).

Wer profitiert von der Schwäche der Ampel-Regierung?

Bei Amtsantritt der Ampel lag die Union im ARD Deutschlandtrend bei 23 Prozent, erstmals überholte sie die SPD im Februar 2022 und wurde mit 27 Prozent stärkste Kraft - was sie seitdem geblieben ist, mit dem Bestwert in dieser Legislaturperiode von 31 Prozent im März 2023. Aktuell liegt die Union bei 28 Prozent, was besser ist als ihr (historisch schlechtes) Wahlergebnis von 2021, als sie 24,1 Prozent erreichte. Die AfD hingegen konnte ihre Umfragewerte verdoppeln: Sie lag im November 2021 bei 10 Prozent, jetzt bei 20 Prozent. Bei der Bundestagswahl 2021 hatte sie 10,3 Prozent erreicht.

Relative Mehrheit will Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen

Zuletzt hat die AfD zwei Ämter auf kommunaler Ebene übernommen: Im südthüringischen Landkreis Sonneberg ist Robert Sesselmann der erste AfD-Landrat Deutschlands, in Raguhn-Jeßnitz in Sachsen-Anhalt wurde der AfD-Landespolitiker Hannes Loth zum hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Wie blicken die Deutschen auf eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD, einer in Teilen gesichert rechtsextremistischen Partei? 43 Prozent der Deutschen finden, die Parteien sollten eine Zusammenarbeit mit der AfD generell ausschließen – das sind 9 Prozentpunkte mehr als noch im Oktober 2017, als die AfD zum ersten Mal im Bundestag vertreten war. Jeder Dritte (33 Prozent) ist der Meinung, die Parteien sollten von Fall zu Fall entscheiden (-13 im Vergleich zu 2017). 17 Prozent sind dafür, eine Zusammenarbeit mit der AfD zu suchen (-1).

Dabei lehnen Mehrheiten der Anhänger von Grünen (83 Prozent) und SPD (68 Prozent) eine Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich ab. Unter Unions-Anhängern gilt das für jeden Zweiten (51 Prozent); 37 Prozent sind für Entscheidungen von Fall zu Fall, 7 Prozent würden die Zusammenarbeit suchen. Bei den FDP-Anhängern ist eine relative Mehrheit (45 Prozent) dafür, eine Zusammenarbeit generell auszuschließen; 40 Prozent würden von Fall zu Fall zu entscheiden, 8 Prozent die Zusammenarbeit suchen. Bei den AfD-Anhängern selbst sind sechs von zehn (60 Prozent) dafür, dass die Parteien die Zusammenarbeit suchen, 36 Prozent würden von Fall zu Fall entscheiden.

Blick auf die AfD hat sich verändert

Im September 2017, bevor die AfD zum ersten Mal in den Bundestag einzog, meinten 85 Prozent der Wahlberechtigten, dass es in der AfD zu viele Rechtsextreme gebe. Heute sagen das noch 69 Prozent, 18 Prozent stimmen der Aussage eher nicht zu.

Grafik - Aussagen zur AfD: