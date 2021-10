Prozess um Leberkässemmel-Kauf in München mit Folgen

Am Oberlandesgericht München wird heute der sogenannte Leberkässemmel-Fall verhandelt. Allerdings geht es dabei juristisch gesehen weniger um eine Brotzeit als um eine Sachbeschädigung. Kaputt gegangen ist ein Scheibenwischer. Auslöser war aber womöglich doch die Leberkässemmel.

Wischer durch Knöllchen beschädigt?

Diese holte sich ein Autofahrer in einer Metzgerei in München-Bogenhausen. Seine Limousine hatte er dafür in einer Halteverbotszone geparkt. Weil in der Metzgerei viel los war, kam der Mann erst nach einiger Zeit zurück. Er fand dann nicht nur einen Strafzettel vor, sondern auch einen defekten Scheibenwischer, wie er berichtet. Verantwortlich macht er dafür die Politesse: Sie soll beim Einklemmen des Knöllchens den Wischer beschädigt haben.

Autobesichtigung im Innenhof

Der Autofahrer will deshalb 100 Euro Schadenersatz, und weil er damit am Landgericht München gescheitert ist, ging er in Berufung. Der zuständige Senat des Oberlandesgerichts will sich in der Verhandlung auch persönlich ein Bild machen – das Auto steht deshalb im Innenhof bereit. Ob noch heute ein Urteil zu erwarten ist, konnte ein Gerichtssprecher noch nicht sagen.