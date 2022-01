Schneeglätte: Lkw kracht gegen Wohnhaus in Oberpolling

Winterwetter in Teilen Niederbayerns hat am Montag für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In der Gemeinde Fürstenstein im Kreis Passau ist ein Lkw ins Rutschen gekommen. Er krachte gegen ein leerstehendes Wohnhaus.

Fassade erheblich beschädigt

Der Unfall passierte am Mittag im Ortsteil Oberpolling. Das Laster samt Hänger musste an einer Anhöhe wegen schneeglatter Fahrbahn zunächst stehenbleiben. Beim erneuten Anfahren rutschte das Gespann rückwärts, der Hänger drehte sich und krachte gegen ein derzeit unbewohntes Gebäude. Dabei wurde die Fassade des Hauses großflächig ramponiert.

Lkw kann schließlich weiterfahren

Verletzte gab es nach Angaben der zuständigen Polizeistation Tittling nicht. Nach einer größeren Streuaktion der Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Fürstenstein konnte der Laster auch wieder weiterfahren.