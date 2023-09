Schlachthof-Skandal: Kündigt Aschaffenburg den Pachtvertrag?

Es ist eine viel diskutierte Frage, die heute Abend im Aschaffenburger Stadtrat gestellt wird: Kann bzw. soll die Stadt ihren Pachtvertrag mit der AB Schlachthof GmbH & Co KG fristlos kündigen? Nachdem der Schlachthof vor gut zwei Monaten vorerst geschlossen wurde, werden dort inzwischen wieder Tiere geschlachtet. Tierschützer haben eine Demo vor dem Rathaus angemeldet.

Zerlegebetriebe sollen weiter arbeiten dürfen

"Wir informieren vorab in nichtöffentlicher Sitzung über das Ergebnis des Rechtsgutachtens, das die Verwaltung bezüglich einer möglichen Kündigung des Pachtvertrags in Auftrag gegeben hat. Die Kündigungsentscheidung wird anschließend im Plenum fallen ab 18 Uhr!", so Meinhard Gruber, Rechtsreferent der Stadt Aschaffenburg, gegenüber BR24. Im Fall der Kündigung soll den Unterpächtern ein neuer Pachtvertrag mit der Stadt angeboten werden. Nur, weil die Stadt Probleme mit dem Hauptmieter hat, sollen die Untermieter Gruber zufolge nicht darunter leiden. Die AB Schlachthof GmbH & Co KG hat etwa drei Zerlegebetriebe als Untermieter. Diese durften weiterarbeiten, auch als der Schlachthof geschlossen war. Die Schweinehälften kamen während der Zeit aus Fulda.

Neuer Geschäftsführer, neues Konzept

Vor einer Woche hat die Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) den Schlachtbetrieb in Aschaffenburg wieder frei gegeben – allerdings nur für Mastschweine. Um auch wieder Ferkel und Muttersauen sowie Rinder schlachten zu dürfen, bedürfe es weiterer Nachbesserungen von Seiten des Schlachthofs. Dieser habe bereits ein neues Betriebs- und Tierschutzkonzept vorgelegt und Umbaumaßnahmen vorgenommen. Neben einem neuen Geschäftsführer sind ein neuer Tierschutzbeauftragter sowie neues Schlachtpersonal eingestellt worden, so die Behörde.

Tierschützer kritisieren schnelle Inbetriebnahme

Die Tierschutzorganisation "SOKO Tierschutz" spricht von einem "fatalen Signal", dass der Schlachtbetrieb so schnell wiederaufgenommen wird. Die Gruppe "RHEIN-MAIN ANIMAL SAVE", die seit einem Jahr Mahnwachen vor dem Aschaffenburger Schlachthof abhält, schreibt: "Wir sind, nach einer ersten Schockstarre, mehr denn je entschlossen, gegen dieses Unrecht an Tieren aktiv zu sein!" Die Tierschützer haben inzwischen 100.000 Unterschriften für eine Schließung gesammelt und wollen ihre Petition am Abend übergeben. Die Gruppe hat zeitgleich zur Stadtratssitzung eine Demo vor dem Rathaus angemeldet.