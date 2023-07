Roth: Proteste der "Letzten Generation" trifft die Falschen

"Was können die Eltern, die ihre Kinder in die Schule oder in den Kindergarten bringen, dafür, wenn sie dann blockiert im Stau stehen?" Am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen zeigte sich Claudia Roth verärgert über die jüngsten Aktionen der "Letzten Generation".

Die Aktivistengruppe hatte am Donnerstag und Freitag in vielen Städten den Straßenverkehr sowie die Flughäfen in Hamburg und Düsseldorf blockiert: "Was können die dafür, die jetzt drei Jahre nicht im Urlaub sein konnten, die sich gefreut haben, die gespart haben, dass sie in den Urlaub fahren können?"

Roth: Klimabewegung wird beschädigt

Die Proteste träfen nicht nur die Falschen – sie beschädigten insgesamt die Klimabewegung und seien "absolut kontraproduktiv", kritisierte die Grünen-Politikerin: "Ich finde das Schwierige und Falsche bei der 'Letzten Generation', dass sie mehr und mehr den engagierten Protest der 'Fridays for Future' beschädigen."