Rosenheim: Bierdeckel informieren übers Klima

Eine Bierdeckel-Aktion in Rosenheim soll faktenbasierte Argumentationshilfen für Klima-Diskussionen am Stammtisch liefern. Der Bierdeckel wurde von der Initiative Energiezukunft Rosenheim entworfen, zu der auch die TH Rosenheim, die Stadt, sowie der Landkreis Rosenheim gehören. 140.000 Bierdeckel - insgesamt zehn verschiedene - wurden hergestellt, die nun in Rosenheimer Gaststätten ausgelegt und benutzt werden sollen.

Frage–Antwort–Spiel mit Quellenangabe

Ziel sei es, den Gästen Fakten an die Hand zu geben und Fehlinformationen entgegenzutreten. Auf der Vorderseite finden sich Fragen zu Klimaschutz, Energiewende und Nachhaltigkeit. Auf der Rückseite befindet sich die Kurzantwort und ein QR-Code, der zu einer längeren Antwort inklusive Quellenangabe führt.

"Lassen Sie uns mit dieser Aktion gemeinsam zielgerichtet Fakten zum Klimawandel kommunizieren und uns nicht von falschen Behauptungen verwirren. Nur so kann der Klimaschutz und die Energiewende effektiv und erfolgreich vorangebracht werden!" Homepage von ezro

An der Aktion sind auch die beiden großen Rosenheimer Brauereien beteiligt, die die Bierdeckel nun in ihren Gaststätten an die Tische bringen werden.