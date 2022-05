Weiter Maskenpflicht in Flugzeugen von und nach Deutschland

In Flugzeugen, die nach Deutschland fliegen oder hier landen, gilt weiterhin die Maskenpflicht. Dies geht aus Angaben des Bundesgesundheitsministeriums hervor. Die EU hatte zuvor ein Ende der Maskenpflicht an Flughäfen und in Flugzeugen empfohlen.