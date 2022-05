Analyse: Was die NRW-Wahl für die Bundespolitik bedeutet

Als "kleine Bundestagswahl" gilt die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Das bevölkerungsreichste Bundesland wird als Barometer für die Stimmung im Bund gesehen. Die scheint sich gegen die SPD und die FDP zu wenden. In der Ampelkoalition haben nur die Grünen Aufwind. Vier Szenarien, wie die Bundesparteien auf dieses Ergebnis reagieren könnten.

SPD-Szenario: Der Verlust schwächt auch Olaf Scholz

Landesweit, von der Weser bis zum Rhein, war er auf den Plakaten zu sehen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mischte im nordrhein-westfälischen Wahlkampf massiv mit. Er wollte Spitzenkandidat Thomas Kutschaty zu mehr Bekanntheit verhelfen und erreichte möglicherweise das Gegenteil. Die deutlich messbare Unzufriedenheit mit dem Bundeskanzler haben auch die Wähler in Nordrhein-Westfalen zum Ausdruck gebracht. In der einstigen Herzkammer der SPD schlägt das Herz auch diesmal nicht mehrheitlich links.

Olaf Scholz wird sich das äußerlich wohl kaum anmerken lassen. Die SPD in Berlin muss sich aber sehr wohl überlegen, warum sie in den Bundesländern Schleswig-Holstein und nun auch in Nordrhein-Westfalen nicht punkten kann. Einen Regierungsbonus haben die Sozialdemokraten offensichtlich nicht. Am Wahlabend versuchten Generalsekretär Kevin Kühnert und Parteichef Lars Klingbeil, den Wählerwillen in NRW als Wunsch nach Rot-Grün zu verkaufen. Sie unternahmen also genau das, was sie nach der Bundestagswahl Armin Laschet und der CDU noch vorgeworfen hatten: den Versuch, aus einem Verlust einen Regierungsauftrag zu machen.

Grünen-Szenario: Die Königsmacher dominieren auch die Bundespolitik

Der Höhenflug der Grünen hält an. Und sie bleiben bei ihrem Credo: Mit wem wir regieren, das machen wir an Themen fest. Grünen-Chefin Ricarda Lang wurde nicht müde, diesen Satz in verschiedenen Formen den ganzen Abend lang zu wiederholen. Themen, Themen, Themen – keine Personen sollen im Mittelpunkt stehen.

Dabei stimmt das so nicht. In sämtlichen Wählerbefragungen wird deutlich, dass die Grünen in den Bundesländern auch von ihrem Spitzenpersonal in Berlin profitieren. Die guten Umfragewerte für Außenministerin Annalena Baerbock und Wirtschaftsminister Robert Habeck sorgen für ordentlichen Rückenwind. Die beiden Minister dominieren in der öffentlichen Wahrnehmung ohnehin die Bundespolitik. Der Krieg in der Ukraine hat sie zu den wichtigsten Personen im Kabinett gemacht. Daran hat die Wende der Grünen in der Verteidigungspolitik hin zu Waffenlieferungen nichts geändert – im Gegenteil. Insofern müssen die Grünen in Berlin eigentlich nichts ändern. Sie stehen von allen Parteien am wenigsten unter Druck.