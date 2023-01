Rock im Park: Veranstalter will Pantera "eine Chance geben"

Die Agentur ARGO Konzerte hat Stellung zum geplanten Auftritt der umstrittenen US-Metal-Band Pantera beim Festival Rock im Park im kommenden Juni bezogen. Zuletzt hatte es in den sozialen Medien aber auch von Seiten der Grünen im Nürnberger Stadtrat Kritik gegeben.

Frontman von Pantera zeigte Hitlergruß und rief "White Power"

Hintergrund sind Vorwürfe gegen den Sänger der Band, Phil Anselmo. Kritiker bezeichnen den mittlerweile 54-Jährigen als rechtsradikalen Rassisten. In sozialen Medien kursiert ein Video aus dem Jahr 2016, in dem Anselmo bei einem Konzert den Hitlergruß zeigt und dabei "White Power" ruft. In der Stellungnahme der Konzertagentur heißt es nun: "Rock im Park und Rock am Ring, sowohl das Festival als auch das gesamte Team, stehen für Diversität, Toleranz, Gleichberechtigung und gegen jede Form von Diskriminierung".

Pantera distanziere sich "glaubwürdig"

Deswegen habe man im Vorfeld das Gespräch mit Pantera und dem Management gesucht. In mehreren Gesprächen sei glaubwürdig versichert worden, dass Phil Anselmos Verhalten von 2016 in keinem Fall die Ansichten der Band widerspiegele und er sein Auftreten aufrichtig und tief bereue. Zudem habe sich Phil Anselmo mehrfach öffentlich für sein Verhalten und seine Aussagen entschuldigt. Daher habe man beschlossen, der Band eine Chance zu geben.

Grüne fordern weiterhin eine Ausladung

Die Grünen im Nürnberger Rathaus halten dagegen: "Seine späteren Ausreden für sein Verhalten halten wir für verharmlosend und damit umso problematischer." Dass die Band, die sich 2003 aufgelöst hat, ihre Reunion ausgerechnet in 2023 plane und diese "auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände feiern will, überschreitet deutlich die Grenze des Tragbaren", kritisiert die Grünen-Stadtratsfraktion in Nürnberg.