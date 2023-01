Rassismus-Vorwürfe: Grüne empören sich über RiP-Band Pantera

Die Vorfreude auf das Nürnberger Festival Rock im Park (RiP) am ehemaligen Reichsparteitagsgelände steigt – doch ein Headliner sorgt bei vielen für Unmut. Es geht um die US-amerikanische Rockband Pantera. "Der ehemalige Frontman, Phil Anselmo, hat vielfach und bewusst Nazi-Symbole gezeigt und rassistische Kampfparolen gebrüllt", teilten die Grünen im Nürnberger Stadtrat mit. Kritiker bezeichnen den mittlerweile 54-Jährigen als rechtsradikalen Rassisten.

Frontman von Pantera zeigte Hitlergruß und rief "White Power"

In sozialen Medien kursiert ein Video, in dem Anselmo bei einem Konzert den Hitlergruß zeigt und dabei "White Power!" ruft. Seine späteren Ausreden für sein Verhalten bewerten die Grünen als verharmlosend. Réka Lörincz, Sprecherin gegen Rassismus und Rechtsextremismus der Grünen, erklärt: "So wird das ehemalige Reichsparteigelände bewusst für die Inszenierung und Reproduktion von rassistischer und menschenverachtender Ideologie missbraucht."

Die Grünen-Stadtratsfraktion fordert daher den Veranstalter, die Argo Konzerte GmbH, auf, die Einladung an Pantera zu überdenken und die Metal-Band auszuladen. In der Vergangenheit habe es bereits mehrfach einen konstruktiven Austausch beispielsweise zu Themen wie Gewaltprävention oder Schutzräume für Frauen auf dem Festival gegeben, sagt Natalie Keller, gleichstellungspolitische und kulturpolitische Sprecherin der Fraktion. Deshalb sei man positiv gestimmt, auch hier gemeinsam mit Argo Konzerte eine klare Haltung zeigen können.

Pantera will bei Rock im Park Reunion feiern

Die Metal-Band Pantera hatte sich im Jahr 2003 aufgelöst. Für dieses Jahr hat die Band allerdings eine Reunion angekündigt. Die Ankündigung, dass Pantera bei Rock im Park auftreten soll, sorgte zuletzt auch in den sozialen Medien für Empörung.