In Regensburg geflohener Mörder festgenommen

Vier Tage lang hat die Flucht eines verurteilten Mörders aus dem Regensburger Amtsgericht die Öffentlichkeit in Atem gehalten. Am Montagabend um kurz nach 19 Uhr kam vom Polizeipräsidium Regensburg dann die Nachricht: Rachid C. ist in Frankreich festgenommen worden. Der 40-Jährige sei nahe der deutschen Grenze gefasst worden.

Flucht aus dem Amtsgericht

C. war am Donnerstagnachmittag aus dem Fenster eines im Erdgeschoss liegenden Anwaltszimmers des Amtsgerichts Regensburg geflohen. Der verurteilte Mörder sitzt in der JVA Straubing seine Strafe ab. In Regensburg sollte er sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte vor Gericht verantworten. Diese Vorladung nutzte er dann zur Flucht. Der verurteilte Mörder hatte 2011 mit einem Komplizen einen Lottoladen in Nürnberg überfallen und die 76 Jahre alte Besitzerin umgebracht. 2013 wurde er zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Fahndung lief international

In den vergangenen Tagen hat die Regensburger Polizei nach eigenen Angaben mehr als 150 Hinweise von Bürgern zu dem Fall bearbeitet. Auch die Aufnahmen der Videokameras auf dem Regensburger Hauptbahnhof wurden ausgewertet - zunächst ohne Erfolg. Die Ermittler waren aber bereits von der Möglichkeit ausgegangen, dass sich der Flüchtige ins Ausland abgesetzt hat. Er war deshalb auch international zur Fahndung ausgeschrieben. Nähere Details zu der Festnahme will die Polizei am Dienstag bekannt geben.