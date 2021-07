Reisewelle rollt: Lange Staus und einige Unfälle auf der A3

Die anlaufende Reisewelle sowie Bauarbeiten haben auf den Autobahnen in Niederbayern und der Oberpfalz am Samstag für erhebliche Staus und auch einige Unfälle gesorgt. Wie die Verkehrspolizei in Passau mitteilt, herrschte am Samstag auf der A3 zwischen Passau und der Grenze bei Suben den ganzen Tag bis in die Nacht hinein reger Reiseverkehr.

Verkehrspolizei hat alle Hände voll zu tun

Durch die Staus kam es zu diversen Auffahrunfällen. Insgesamt musste die Verkehrspolizei Passau zu zwölf Verkehrsunfällen und vier Pannenfahrzeugen ausrücken. Verletzt wurde dabei niemand, es entstand lediglich Blechschaden. Dieser dürfte sich laut Polizei im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Bauarbeiten sorgen für Verkehrsprobleme

Auf der A3 in Regensburg bildete sich am Samstag in Fahrtrichtung Passau ebenfalls ein langer Stau, der zu mehreren Unfällen führte. Grund hierfür waren die Bauarbeiten zum sechsstreifigen Ausbau der A3. Hier sind noch bis Sonntag die Anschlussstellen Regensburg-Ost und Neutraubling sowie die Ausfahrt Rosenhof gesperrt und die Fahrbahn auf eine Spur verengt.

Kilometerlange Staus bei Regensburg

Wie die Verkehrspolizei Regensburg mitteilt, staute sich der Verkehr am Samstag ab etwa 9 Uhr bis 19.15 Uhr teilweise sogar bis zur Anschlussstelle Sinzing. Laut Polizei ereigneten sich in der Zeit neun Kleinunfälle. Auch sie gingen weitgehend glimpflich aus: Es wurde niemand verletzt und auch der Schaden war laut Polizei gering.

Auch am Sonntag stockt der Verkehr auf der A3: Zwischen den Anschlussstellen Sinzing und Wörth an der Donau/Wiesent staut sich der Verkehr auf mehrere Kilometer und auch bei Passau hat sich vor der Grenze erneut ein langer Stau gebildet.