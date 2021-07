A3-Ausbau: Bauarbeiten sorgen für Behinderungen am Wochenende

Der sechsstreifige Ausbau der A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der Anschlussstelle Rosenhof geht weiter. Am Wochenende soll der Lärmschutzbelag eingebaut werden. Das sorgt für Sperrungen und wahrscheinlich auch Verkehrsbehinderungen.

Anschlussstellen Regensburg-Ost und Neutraubling gesperrt

Für die Bauarbeiten werden ab Freitagabend die Anschlussstellen Regensburg-Ost und Neutraubling in Fahrtrichtung Passau gesperrt. Auch die Ausfahrt Rosenhof wird gesperrt.

Umleitungen ausgeschildert

Für Reisende aus Richtung Nürnberg, die die A3 an den genannten Anschlussstellen verlassen möchten, gibt es eine Umleitung ab der Anschlussstelle Burgweinting. Alternativ können Reisende auch an der Anschlussstelle Wörth an der Donau/Wiesent von der A3 abfahren und in Richtung Nürnberg wieder auffahren.

Fahrbahnverengung könnte für Verkehrsbehinderungen sorgen

Wegen Fahrbahnverengungen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. In Fahrtrichtung Passau steht ab der Anschlussstelle Regensburg-Burgweinting bis über die Anschlussstelle Rosenhof nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Geschwindigkeit im Baustellenbereich wird auf 60 Stundenkilometer begrenzt.

Verzögerungen bei Regen möglich

Ob die Bauarbeiten planmäßig stattfinden können ist vom Wetter abhängig: Der spezielle Asphalt ist laut der Autobahn GmbH des Bundes - Niederlassung Süd sehr witterungsempfindlich. Bei stärkerem Regen am Wochenende könnten sich die Bauarbeiten am Wochenende verzögern. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll der Verkehr ab Montagfrüh wieder in beiden Richtungen fließen.