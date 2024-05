Regensburg: 19-Jährige tot in Kofferraum entdeckt

Eine 19-Jährige ist in Regensburg tot im Kofferraum ihres Autos entdeckt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde den Beamten am Vormittag ein Fahrzeug gemeldet, welches mit eingeschlagener Seitenscheibe in der Tiefgarage eines Baumarkts stand. Eine Streife habe daraufhin die Tote im Kofferraum entdeckt.

19-Jährige wohnte im Landkreis Cham

Bei der Toten handelte es sich den Angaben zufolge um eine 19-Jährige aus dem Landkreis Cham. Die junge Frau war nicht als vermisst gemeldet.

Weitere Erkenntnisse zu den Todesumständen lagen zunächst nicht vor. Die Spurensicherung in der Tiefgarage lief am Nachmittag noch, auch die am Leichnam, wie ein Polizeisprecher dem BR sagte. Ob es sich um ein Gewaltverbrechen handelt, könne deshalb noch nicht gesagt werden. Ein Suizid sei aber eher unwahrscheinlich.

Auto auf Eltern der jungen Frau zugelassen

Das Auto ist den Angaben zufolge auf die Eltern der 19-Jährigen zugelassen. Wie lange es schon in der Tiefgarage des Baumarktes stand, ist noch unklar.