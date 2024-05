"Aktion Pfötchen": So helfen Kronkorken traumatisierten Soldaten

Ausbildung von Assistenzhund kostet 25.000 Euro

Ähnlich erging es Michael Biro aus dem Chiemgau. Der Stabsunteroffizier in der Hochstaufen-Kaserne in Bad Reichenhall litt nach Auslandseinsätzen ebenfalls unter PTBS. Inzwischen gesund, will er sich für andere Soldaten einsetzen, die sich einen Assistenzhund wünschen.

Die Ausbildung von Assistenzhunden ist teuer – sie kostet rund 25.000 Euro. Diese mitzufinanzieren, ist das Ziel der Privatinitiative "Aktion Pfötchen". Michael Biro ist Ansprechpartner für die Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land – aber nicht nur das: Jeder, der sich an der "Aktion Pfötchen" in irgendeiner Form beteiligen möchte oder Fragen hat, kann ihn per E-Mail kontaktieren (aktionpfoetchen.brh@web.de).

Die Werbung für die gute Sache macht Biro ehrenamtlich. Er kümmert sich sowohl um das Sammeln von Kronkorken als auch um das Aufstellen von Plastiktonnen in den Wertstoffhöfen, die dann beim Schrotthändler zu Geld gemacht werden.

7,5 Tonnen Kronkorken im Berchtesgadener Land und Traunstein

Insgesamt wurden im Jahr 2023 in Deutschland 23 Tonnen Kronkorken für die "Aktion Pfötchen" gesammelt, rund 7,5 Tonnen davon in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein. Ein großer Erfolg.

Biro freut es, dass die Akzeptanz bei der Bevölkerung und den Kameraden der Hochstaufen-Kaserne immer größer wird. Denn die Gebirgsjäger machen auch in ihrem privaten Umfeld Werbung für die Aktion und bringen Plastiktüten voller Kronkorken und Blechdeckel mit, um sie in der Kaserne abzugeben.