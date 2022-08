Polizei vermutet Gewalttat: Junge Frau tot im Auto entdeckt

In Ingolstadt ist am Dienstagabend in einem abgestellten Pkw eine 23-jährige Frau tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei geht von einer Gewalttat aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Polizei und Rettungskräfte waren kurz nach 23 Uhr verständigt worden, weil sich in einem Pkw im Stadtteil Südost eine Frau in hilfloser Lage befand.

23-jähriges Opfer stammt aus Ingolstadt

Durch eine aufgeschlagene Scheibe verschafften sich die Helfer Zugang zu der Frau, Helfer versuchten noch, sie wiederzubeleben, ein Notarzt konnte aber nur noch ihren Tod feststellen. Nach Angaben der Polizei wurde die 23-jährige Ingolstädterin Opfer eines Gewaltverbrechens.

Polizei noch am Anfang der Ermittlungen

Zu der Art der Verletzungen äußert sich die Polizei nicht, die junge Frau aus Ingolstadt wurde aber nicht erschossen, so ein Polizeisprecher. Der südlich der Donau im Monikaviertel gelegene Tatort war bis heute Vormittag für den Verkehr gesperrt. Im Fokus der Ermittlungen der Kriminalpolizei Ingolstadt steht jetzt das persönliche Umfeld des Opfers. Hinweise auf einen Tatverdächtigen hatte die Polizei nach eigenen Angaben zunächst nicht. "Wir sind noch ganz am Anfang der Ermittlungen."