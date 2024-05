Tote im Kofferraum entdeckt - Verdächtiger festgenommen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Kofferraum in Regensburg ist ein 55-Jähriger festgenommen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erfolgte die Festnahme noch am Samstagabend.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Staatsanwaltschaft prüfe derzeit die Vorführung des Tatverdächtigen vor einen Haftrichter, hieß es weiter. Die Spurensicherung sei abgeschlossen, es werde aufgrund eines Tötungsdelikts ermittelt.

Polizisten hatten die Tote aus dem oberpfälzischen Landkreis Cham am Samstag im Kofferraum eines Autos entdeckt, das in der Tiefgarage eines Baumarkts stand. Passanten hatten zuvor gemeldet, dass die Seitenscheibe des Wagens eingeschlagen sei.

Spurensuche in Baumarkt-Tiefgarage

Das Auto ist den Angaben zufolge auf die Eltern der 19-Jährigen zugelassen. Wie lange es schon in der Tiefgarage des Baumarktes stand, ist noch unklar. Nach Informationen der Bild-Zeitung soll die 19-Jährige am Freitagabend aber noch gesehen worden sein.

Kriminalexperten suchten bis in den Abend in der Garage nach Spuren. Später holte ein Bestatter die Leiche der 19-Jährigen ab. Die Ermittler befragten die Eltern der jungen Frau und Zeugen.

Die Tiefgarage teilt sich der Baumarkt mit einem angrenzenden Fitnessstudio. Dessen Mitglieder zeigten sich heute im Gespräch mit dem BR schockiert von der Tat.

