Prototyp: Regional-Nachrichten als persönlicher Mix zum Hören

Die Idee des BR Regional-Updates ist es, die Regional-Nachrichten von Bayern 1 jederzeit als personalisierten Mix für einen Wunschort in Bayern abzurufen. So erhält man die Nachrichten – zum Beispiel nur aus der Gegend rund um den eigenen Wohnort oder aus der ursprünglichen Heimat. Das Projekt befindet sich in aktiver Entwicklung und steht nun als öffentliche Betaversion und vorläufiger Web-Prototyp zum Ausprobieren bereit.

Wie funktioniert die Anwendung?

Zunächst gibt man seinen Standort frei oder tippt einen Ortsnamen, bzw. eine Postleitzahl ein – dabei muss es sich um einen Ort in Bayern handeln. Anschließend stellt das Regional-Update im Hintergrund vollautomatisiert sämtliche für diese Gegend verfügbaren Meldungen aus dem Radioprogramm zusammen. Als Nutzerin oder Nutzer kann man festlegen, wie alt die Nachrichten maximal sein und aus welchem Einzugsgebiet rund um den gewählten Standort sie stammen sollen.

Damit ist die Einrichtung des Regional-Updates abgeschlossen: Ein Klick auf Play startet nun die individuell zusammengestellte Nachrichtensendung. Die Reihenfolge der einzelnen Meldungen richtet sich dabei rein nach der Entfernung zum gewünschten Ort: Je "näher" am Zentrum, desto weiter vorne findet sich die jeweilige Meldung in der persönlichen Nachrichten-Playlist. Sollte eine Meldung nicht interessieren, kann man einfach zur nächsten skippen.

Beim nächsten Besuch der Website ist keine neuerliche Einrichtung erforderlich. Man kann direkt mit dem Abspielen der neuesten Nachrichten aus der gewünschten Region starten bzw. fortfahren.

Radio-Nachrichten personalisiert im Web hören

Der wesentliche Unterschied zum Radio: Die Nachrichten werden personalisiert nach Nutzerwunsch ausgespielt und sind auch länger verfügbar als im regulären Hörfunk – auf Wunsch bis zu 120 Stunden in die Vergangenheit.

Das BR Regional-Update versteht sich damit als digitale Ergänzung zum Angebot des Hörfunks für Menschen, die ihre Mediennutzung persönlicher gestalten möchten. Sie ist das Ergebnis einer schrittweisen Entwicklung der ursprünglichen Idee des AI + Automation Lab, die Regional-Nachrichten des BR mithilfe aktueller Technologien neu zusammenzustellen und durchlief dabei mehrfach erfolgreiche Tests mit realen Nutzern und Nutzerinnen.

Weiterführende Informationen zu den Hintergründen des Projekts finden sich im BR Next Blog sowie im "FAQ"-Bereich der Anwendung selbst.

Kann es auch zu Fehlern kommen?

Der vorliegende Prototyp ist kein fertiges Produkt. Er befindet sich in aktiver Entwicklung. Das bedeutet, dass nicht immer alles einwandfrei funktioniert. Da das Regional-Update ausschließlich die Hörfunk-Nachrichten in einem neuen, personalisierten Zuschnitt anbietet, können zwar keine inhaltlichen Fehler, die nicht bereits im Sendematerial enthalten wären, entstehen.

Es kann aber durchaus vorkommen, dass z. B. einzelne Zuschnitte von Meldungen nicht genau passen, oder dass eine geografische Zuordnung falsch ist. Ebenso kann es vorkommen, dass Meldungen ausgespielt werden, für die bereits aktuellere Informationen vorliegen. Diese und viele weitere Aspekte und Ideen finden in der Weiterentwicklung des Projekts Berücksichtigung. Der BR hat seit 2020 außerdem Richtlinien zum Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Journalismus, die bei der Entwicklung ebenfalls beachtet werden.

Durch die Veröffentlichung dieses Zwischenstands als Beta-Version sammelt das Entwicklungsteam im BR nun wertvolle Erfahrungen, um das Vorhaben möglichst nah an den Interessen unserer Nutzer und Nutzerinnen auszurichten. Daher sind alle, die das Regional-Update ausprobieren, herzlich eingeladen, eine Rückmeldung zu geben. Das Feedback kann direkt in der Anwendung über die entsprechende Funktion am rechten Bildschirmrand eingereicht werden.