Pro-palästinensische Demos in München und Nürnberg

Rund 350 Menschen demonstrieren in Nürnberg

In der Nürnberger Innenstadt fand ebenfalls eine angemeldete pro-palästinensische Demonstration statt. Nach Polizeiangaben kamen zu der rund eineinhalbstündigen Versammlung auf dem Hallplatz in der Spitze rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Nach Angaben des Polizeisprechers verlief die Versammlung ohne größere Zwischenfälle.

Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung

Polizeiangaben zufolge brachte ein Teilnehmer beim Verlassen der Demo kurz vor Ende der Veranstaltung einen Zettel mit der Aufschrift "From the River to the Sea" an einem Polizeiauto an. Die Einsatzkräfte stellten daraufhin seine Personalien fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den Mann ein. "From the river to the sea, Palestine will be free" gilt als Aufruf, Israel von der Landkarte zu tilgen und einen Palästinenserstaat vom Fluss Jordan bis ans Mittelmeer zu errichten.

Bei der Demonstration waren neben Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte auch Kräfte des USK Mittelfranken sowie Beamte der Bayerischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Demo in Berlin abgesagt

Die Berliner Polizei setzt derweil ihre Strategie der Verbote von palästinensischen Demonstrationen fort. Auch eine für den morgigen Sonntag geplante Demonstration auf dem Potsdamer Platz wurde untersagt; basierend auf bisherigen Erfahrungen mit Gewalttätigkeiten, wie es hieß.

An diesem Samstagnachmittag wurden die Verbote von zwei pro-palästinensischen Demonstrationen zwar weitgehend, aber nicht durchgehend eingehalten. Das betraf etwa eine Demo, die am Brandenburger Tor stattfinden sollte. Dort sei lediglich eine Handvoll Demonstranten aufgetaucht, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Außerdem hielt die Polizei nach eigenen Angaben einen Demonstrationszug wegen israelfeindlicher Aufrufe an. Dies geschah, "um dem Verantwortlichen sowie auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über unsere Lautsprecherwagen mitzuteilen, dass israelfeindliche Ausrufe nicht länger geduldet werden", so die Polizei. In den vergangenen Tagen war es in Berlin nach Demonstrationsverboten immer wieder zu pro-palästinensischen Ansammlungen und Gewaltausbrüchen gekommen.

Auch aus Münster, Kassel und Hannover wurden Kundgebungen im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas gemeldet. Diese verliefen nach Polizeiangaben allesamt friedlich.

Großdemo in London

In anderen europäischen Städten gingen Menschen ebenfalls auf die Straßen, um wie in München und Nürnberg unter anderem ein Ende der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen sowie ein Ende der dortigen Blockade zu fordern. In London waren bis zu 100.000 Teilnehmende unterwegs, wie die Polizei schätzte. Von der Kundgebung meldete die Londoner Polizei vereinzelte Störungen und Fälle von Hassrede, insgesamt sei der Protest aber weitgehend ohne Zwischenfälle verlaufen.

Mit Informationen von AFP und dpa.