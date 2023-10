Sturmflut an der Ostsee - ein Toter in Schleswig-Holstein

Sturmflut an der deutschen Ostseeküste: Ein Mann aus Schleswig-Holstein ist im Sturm ums Leben gekommen, als ein Baum auf sein Auto stürzte. Laut Polizeiangaben ereignete sich das Unglück auf der Insel Fehmarn.

Am Freitagabend stiegen derweil die Pegel weiter an. In Flensburg wurde bereits der höchste Stand seit 100 Jahren erreicht. Am frühen Abend lag der Pegel um 1,99 Meter über dem normalen Wasserstand, so das Kieler Umweltministerium. Der Scheitelpunkt soll gegen Mitternacht erreicht werden.

Straßensperrungen und Sandsäcke

In Flensburg, Kiel, Lübeck, Wismar und anderen Küstenorten in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern überschwemmte die Flut viele Straßen und Uferzonen. Weiträumig wurden Straßen gesperrt, und vielerorts sollen aufeinandergestapelte Sandsäcke das Schlimmste verhindern.

Das Technische Hilfswerk (THW) rechnet mit vielen Einsätzen, um Deiche, Stege oder Hochwasserschutzwände zu errichten. Schäden würden erst nach Ende der Sturmflut richtig sichtbar, so THW-Präsidentin Sabine Lackner.

Sturmflut: Starker Wind schiebt Wasser zur Küste

Sturmfluten entstehen, weil starker Wind das Wasser auf die Küste zuschiebt. Ursache dafür sind diesmal starke Luftdruckunterschiede zwischen einem Tief über Westeuropa und einem ausgeprägten Hoch über Skandinavien, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Der DWD gab zudem Sturmwarnungen für die Küste heraus. Es wurde mit Böen mit über hundert Stundenkilometern gerechnet.

Lebensgefahr an den Küsten von Rügen und Usedom

Die Behörden in Norddeutschland forderten Menschen auf, die überfluteten Gebiete zu meiden und ihre Autos in Sicherheit zu bringen. An den Küsten der Inseln Rügen und Usedom bedrohen die hohen Wellen die Dünen und Steilküsten, so Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD). Dort bestehe Lebensgefahr. Auf der Insel Fehmarn mussten Seenotretter zehn Urlauber von Hausbooten retten.

Unwetter auch in Großbritannien und Skandinavien

Auch in Schweden, Dänemark und Großbritannien hat es bereits Überflutungen gegeben. In Schottland sind bislang zwei Menschen gestorben: Eine 57-jährige Frau wurde in einem Fluss gerissen und ertrank. Eine 56-Jährige prallte mit ihrem Auto gegen einen umgestürzten Baum und erlag ihren Verletzungen. In der zentralenglischen Grafschaft Shropshire wurde ein Mann um die 60 von Wassermassen mitgerissen und starb.

Hunderte Briten waren in ihren Häusern von Hochwasser eingeschlossen und das Unwetter sorgte für massive Verkehrsbehinderungen. In Dänemark waren etwa 200 Haushalte am Freitagnachmittag vom Stromnetz abgeschnitten.

In Tirol fordert Föhnsturm einen Toten

Auch Teile Österreichs kämpfen derzeit mit heftigen Wetterbedingungen, wenngleich etwas anderer Art: In Tirol forderte ein bis zu 200 Stundenkilometer schneller Föhnsturm am Freitag ein Todesopfer: Ein umfallender Baum hat einen 86 Jahre alten Mann erschlagen. Die Polizei teilte mit, er sei in Landeck aus seinem Auto gestiegen, weil ein Baum auf der Fahrbahn lag. In diesem Moment seien zwei weitere Bäume umgestürzt, einer davon habe den Mann getroffen.

Der Sturm knickte in Tirol zahlreiche Bäume um und deckte Dächer ab. Die Bahnstrecke über den Brenner-Pass musste am Vormittag gesperrt werden, weil Bäume auf die Oberleitung gestürzt waren.