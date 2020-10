Polizisten mit Netzschals statt Masken: Was steckt dahinter?

Von wann und wo stammt das Bild?

Das Bild, das sich zurzeit verbreitet, stammt tatsächlich aus einem Fernsehbeitrag des BR – allerdings schon von Montag, dem 11. Mai 2020. Der Beitrag ist in der Mediathek für ein Jahr online abrufbar. Das Bild ist also schon über fünf Monate alt und wird nun aus dem Zusammenhang gerissen. Es wird suggeriert, dass es eine aktuelle Aufnahme wäre. Nutzt man die Bilder-Rückwärtssuche von verschiedenen Suchmaschinen, zeigt sich: Das Bild hat sich erst in den letzten Tagen in Netzwerken verbreitet, ein Verweis auf das Aufnahmedatum findet sich bei keinem der Posts.

Gefilmt wurde die Szene am 9. Mai 2020 bei der Demonstration gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie in Nürnberg. Das belegen das Datum im Originalmaterial des BR sowie die Informationen der Stadt Nürnberg über angemeldete Kundgebungen. Auch die Polizei Mittelfranken bestätigte dem BR, dass sie die Bilder eindeutig dem Einsatz am 9. Mai 2020 zuordnen können.

Die Polizisten tragen das Abzeichen "USK" auf der Uniform. Das Unterstützungskommando zählt zu den Spezialkräften der bayerischen Polizei. Es ist vor allem bei Demonstrationen im Einsatz. Bei einem Blick auf die vollständige Aufnahme wird ersichtlich, dass nicht nur Polizisten aufgenommen wurden, sondern auch Demonstranten. Der Screenshot stammt aus einer Szene, in der ein Demonstrant zuvor handgreiflich gegenüber dem Presseteam wird (zu sehen hier) – er ist auf dem kursierenden Bild abgeschnitten, wie ein direkter Vergleich zeigt: