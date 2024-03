Polizei und Justiz wegen Schleusern zunehmend überlastet

Justiz unter Druck

In Traunstein schaut sich Staatsanwältin Pia Dirnberger in ihrem Büro am Landgericht ein Video an, das die Polizei auf dem Handy eines Schleusers sichergestellt hat. Es zeigt 15 zusammengepferchte Erwachsene und Kinder in einem Kleintransporter, wie sie im Wald aus dem Wagen klettern. Dieses Video muss der Schleuser den Hintermännern schicken, damit er sein Honorar erhält. Das Ziel von Staatsanwältin Dirnberger ist es, an die Hintermänner heranzukommen und diese festzunehmen. Dazu arbeitet sie mit der Polizei und mit anderen Staatsanwaltschaften im Ausland zusammen. Das ist viel Arbeit.

Rekordverdächtiger Herbst 2023

Pia Dirnberger blättert immer wieder in ihren Unterlagen. Die Staatsanwältin bereitet sich auf einen mehrtägigen Schleuserprozess vor. Einer von zahlreichen Prozessen, den die Juristin am Landgericht Traunstein zur Anklage bringt. Die Schleuserverfahren bei der Staatsanwaltschaft Traunstein haben sich zwischen 2019 und 2023 fast verdreifacht. Dabei war der Herbst des vergangenen Jahres rekordverdächtig. Da Verfahren mit Schleusern bis zur Anklageerhebung an einen bestimmten Zeitraum gebunden sind, mussten zusätzlich Staatsanwälte hinzugezogen werden, die nichts mit Schleuserkriminalität zu tun haben. Eine Abteilung mit sieben Staatsanwälten hätte das Arbeitspensum nicht geschafft.

Immer mehr Schleuserverfahren in Bayern

Ähnlich sieht es auch an anderen Gerichten in den bayerischen Grenzregionen aus. Zwischen 2019 und 2023 hat sich die Zahl der Schleuserverfahren mehr als verdreifacht. Knapp 550 waren es im vergangenen Jahr. Und: Die Verfahren werden auf Grund der gestiegenen Brutalität der Schleuser immer aufwendiger. Fliehen die Schleuser vor der Polizei, müssen Gutachten zur Geschwindigkeit des Fahrzeuges, den Verletzungsfolgen und einem möglichen tödlichen Ausgang der Fahrt eingeholt werden. In manchen Prozessen sagen bis zu 40 Zeugen aus. Unter anderem die Geschleusten selbst, die über Videos identifiziert werden müssen.

Weil auch andere Verfahren zunehmen, ist nicht nur die Justiz in Traunstein mittlerweile am Limit. Besonders die Arbeitsbelastung bei den Staatsanwaltschaften in Bayern habe in den letzten Jahren insgesamt zugenommen, nicht nur wegen der gestiegenen Schleuserverfahren, so das Justizministerium.

Mehr Personal notwendig

Am Landgericht Traunstein und am grenznahen Amtsgericht in Laufen (Berchtesgadener Land) arbeiten immer mehr Grenzpolizisten. So wird die bayerische Grenzpolizei immer mehr aufgestockt. Aber das Personal in der Justiz wächst nicht im gleichen Maße, heißt es.

Nicht nur in Traunstein hofft man deswegen auf die Ankündigung der bayerischen Regierung von Anfang Februar. 350 neue Stellen in der Justiz soll es laut Kabinettsbeschluss im neuen Haushalt geben, der jetzt noch im Landtag verabschiedet werden muss. Es habe sich inzwischen herumgesprochen, dass in der Grenzregion hohe Haftstrafen für festgenommene Schleuser verhängt werden, so die Staatsanwaltschaft Traunstein. Trotzdem brauche Staatsanwältin Pia Dirnberger dringend mehr Kollegen, damit die Behörde mit den Schleuserprozesses hinterherkommt.