Politischer Aschermittwoch: Die besten Sprüche

Grüne attackieren Söder und Aiwanger

Die Grünen haben sich für die Landtagswahl ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: 20 Prozent "plus ein sehr dickes X" hat die Partei im Blick. Beim Politischen Aschermittwoch sprechen sie eine Fülle an Themen an, attackieren aber besonders die Regierungsparteien in München.

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang öffnet mit einer Botschaft an Söder: "Was mir nicht egal ist, ist, wenn ein Ministerpräsident beim Verbrenner seine politische Positionen wechselt wie andere ihre Unterhosen - und so Vertrauen in Politik verspielt", erklärt sie mit Blick auf dessen Haltung zum Aus für Autos mit Verbrennermotoren. Es sei Zeit für "weniger Identitätspolitik und mehr Verantwortung für Bayern".

Auch der Spitzenkandidat der bayerischen Grünen, Ludwig Hartmann, wirft Söder in Sachen Umweltschutz Scheinheiligkeit vor: "Das beste Blatt für Arten- und Naturschutz hätte doch Bayern, wenn die CSU nie gegründet worden wäre. Bevor Markus Söder seine Liebe für den Natur- und Artenschutz entdeckt, entdecke ich meine Liebe für Franz Josef Strauß." Und er setzt noch einen drauf. "Frei nach Franz Josef Strauß: Eher legt sich ein Hund einen Wurstvorrat an, als dass Markus Söder einen echten Klimaschutz betreibt."

Auch Freie-Wähler-Chef Aiwanger bekommt sein Fett weg: Es sei gut, "wenn Bayern zum Mekka der Künstlichen Intelligenz werden soll", betonte Hartmann. "Wenn ich mir die Arbeit von Hubert Aiwanger anschaue, könnte ein wenig künstliche Intelligenz nicht schaden."

AfD fürchtet düstere Zukunft mit Geflüchteten und Insektenverzehr

Die Reden der AfD in Osterhofen geraten erwartungsgemäß feindlich gegen Geflüchtete. Die ehemalige AfD-Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner zeichnet eine "Schreckensvision" des Jahres 2040. Die Bundesrepublik Deutschland würde dann umbenannt in "bunte Republik". Amtssprache seien Arabisch, Englisch und Gender-Deutsch. Beliebte Erholungsorte würden umgebaut: "Der Englische Garten in München ist jetzt ein Solarpark mit Shisha-Garten im Schatten der Minarette der Liebfrauen-Moschee."

Und auch gegen die anderen Parteien teilte Ebner-Steiner aus: "Die Grünen sind immer schön divers – auch bei ihrer eigenen Meinung", wetterte sie. Der CSU warf sie Verantwortung für den "Zustrom" von Flüchtlingen und die strikte Corona-Politik der vergangenen Jahre vor. "Dieser Söder ist die unverdiente Strafe für unser geliebtes Bayern", sagte Ebner-Steiner und erntete dafür "Söder muss weg"-Rufe aus dem Publikum.

Offenbar sieht man die Schwarzen als direkte Konkurrenz: Andreas Lichert, AfD-Landesvorsitzender in Hessen, warnt seine Parteikollegen: "Wir dürfen uns nicht blenden lassen vom AfD-Sound der CDU."

SPD: Machen statt "södern"

Bei der SPD in Vilshofen kommt der Politische Aschermittwoch seinen Wurzeln am nächsten: Hier wurden im 16. Jahrhundert die ersten Reden auf dem Vilshofener Viehmarkt gehalten. Im Laufe der Zeit übernahmen die Parteien diese Tradition - allen voran die Bayernpartei.

Bei der SPD will man machen statt "södern" - und wirft dem Ministerpräsidenten einiges an den Kopf. Spitzenkandidat Florian von Brunn legt los: Eigentlich sei es so, "dass der Stuhl des Ministerpräsidenten im Landtag schon heute nicht mehr besetzt ist, denn Selfie-Söder ist so selten im Landtag wie die CSU im Kanzleramt. Dafür ist er ständig in allen sozialen Medien. Man könnte schon meinen, das 'S' in CSU stünde für Social Media."

Und auch hinsichtlich der Kostenexplosion beim Bau der zweiten Stammstrecke in München platziert von Brunn eine Spitze gegen Söder: "Er hat alles unter den Tisch gekehrt, weil er Kanzlerkandidat werden wollte." Die Rechnung sei jedoch nicht aufgegangen: "So groß sind nicht mal die Tische im Kreml, dass das drunter passt, was Söder da verstecken will."

Überhaupt wünscht man sich bei der SPD die Schwarzen auf einen fernen Planeten oder Himmelskörper: Von Brunn: "Wir als SPD wollen im Gegensatz zur CSU die Geothermie massiv ausbauen - das ist wichtiger als Söders Raumfahrtprogramm. Das hätte nur einen Zweck, dass man die endlich zum Mond schießen kann."