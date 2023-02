Artikel mit Video-Inhalten

BR24 Retro: Politischer Aschermittwoch in Niederbayern

Was wäre der Aschermittwoch ohne den Schlagabtausch der Politprominenz in Passau, Landshut und Vilshofen. Ganz Politdeutschland blickt dann nach Niederbayern, um sich an den markigen Worten zu erfreuen. Angefangen hat alles in Vilshofen.